確診大廈｜將軍澳失守　尚德邨尚禮樓涉無源頭個案　麗港城亦上榜

本港連日來確診宗數破百，多區都出現感染個案。今日新增86宗本港個案，葵涌邨疫情未停，單日多18宗個案，大窩口邨亦再有多一座出現初步確診個案，富榮樓於今日晚上圍封強檢。大窩口邨累計有8座大廈確診。



除大窩口外，變種病毒亦令將軍澳失守，尚德邨尚禮樓榜上有名，是第五波以來首現位於將軍澳的確診大廈，並涉無源頭個案；另外，藍田大型藍籌屋苑麗港城13座亦現源頭不明個案。



今日亦新增23幢住宅大樓上榜，土瓜灣4幢有確診患者居住的大廈均為新上榜，其中有兩幢更涉源頭不明個案。



尚德邨尚禮樓現源頭不明個案，為第五波疫情以來首次上榜。（資料圖片）

大窩口邨疫情繼續擴大，單日新增3宗確診，政府晚上再圍封富華樓及富榮樓，指涉數宗初步確診個案，其中富榮樓過去未曾出現個案，即現時除富強樓、富德樓、富華樓、富逸樓、富泰樓、富平樓、富雅樓外，連同有初步確診個案的富榮樓，共有17座的大窩口邨已有8幢大廈出現個案。

荃灣翠豐臺3座亦上榜，新葵芳花園C座亦再錄3宗個案，其中一宗源頭不明，為一名6歲男童，他未有出現病徵，疫情記者會上提及他與早前確診患者居不同樓層及座向。

1月29日，大窩口邨富華樓及富榮樓圍封檢測



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葵涌邨今日新增18宗確診個案，包括9名逸葵樓、6名映葵樓、2名夏葵樓、1名春葵樓的居民。毗鄰的葵馥苑安葵閣亦再現3宗個案。

早前有夏葵樓患者為將軍澳尚德邨的香港道教聯合會圓玄學院第三中學學生，爆發校內傳播，同邨尚禮樓首上榜，涉及一名27歲女患者（個案編號13944），感染源頭不明，疑帶有Omicron病毒。

另外，彩雲（一）邨除長波樓出現個案外，再有兩座今日出現確診者，分別為日月樓及白鳳樓，合共新增4宗個案。觀塘安達邨新增兩宗個案，其中禮達樓涉及一宗源頭不明個案，61歲女確診患者於彩雲商場任清潔工，而賢達樓一名16歲女子確診（個案編號13941），她沒有出現病徵，與其他個案有連。

東涌疫情亦未斷，今日再增7宗確診，並再蔓延多3幢大廈，包括藍天海岸3座及8座。映灣園4期聽濤軒第16座今晚亦被圍封，指出現數宗初步確診個案。一名54歲在機場做清潔的患者居於逸東(一)邨清逸樓，另一名同於機場工作的24歲男患者，則居於金獅花園1期金輝閣。

慈雲山再有屋苑出現確診個案，12歲男患者居於慈康邨康添樓。翻查過去幾日資料，慈雲山慈民邨、慈愛苑、慈正邨等都有出現患者。

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政府循污水檢測亦找出兩宗個案，其中黃大仙新光中心第2座，一名79歲男子確診，沒有病徵，他帶有疑為Delta的病種病毒；馬鞍山聽濤雅苑三座則發現一名57歲女子確診（個案編號14001），她於1月26日發病已接種新冠疫苗。

土瓜灣譚公道雲天大樓、土瓜灣永耀街23號、大圍金獅花園1期金輝閣、石蔭東邨蔭裕樓、天水圍俊宏軒5座、 麗港城1期13座，都出現源頭不明個案。