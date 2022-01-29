疫情｜增11宗源頭不明個案　遍佈港九新界　二人經污水強檢發現

本港今日新增11宗源頭不明個案，其中兩宗個案均經由污水樣本呈陽性強檢公告發現。包括疑為Delta個案、居於黃大仙新光中心第二座的人士；以及疑為Omicron個案的、居聽濤雅苑第三座的人士。



另外，一名於彩雲商場工作的61歲女清潔工亦確診，疑染Delta變種病毒，她居於觀塘安達邨禮達樓。其餘疑為Omicron的個案分別居於土瓜灣譚公道雲天大樓、新葵芳花園C座、 藍田麗港城一期13座、將軍澳尚德邨尚禮樓、 天水圍俊宏軒5座、土瓜灣永耀街23號、石蔭東邨蔭裕樓。另外，一名居馬頭角鳳儀街21號的患者，因病毒量低仍須確定是否涉變種病毒。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日新增11宗源頭不明個案。（張浩維攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日新增11宗源頭不明個案，其中兩宗帶有L452R變異病毒株，疑為Delta。其中一人為居於黃大仙新光中心第二座的79歲男病人（＃13997），個案經污水樣本呈陽性強檢公告發現。

新增個案為彩雲商場清潔工 早前屋邨長波樓曾爆疫

彩雲（一）邨長波樓日前爆發垂直傳播，大廈保安及居民相繼染疫，長波樓其後圍封兩日強檢，7及11室單位居民須撤離。今日新增的初步確診個案中，則包括一名彩雲商場的61歲女清潔工（＃14006），她居於觀塘安達邨禮達樓，疑同樣涉Delta變種病毒。

8宗個案疑為Omicron、1宗仍待確定

另外8宗個案，疑為Omicron，8宗個案分別居於土瓜灣譚公道雲天大樓、新葵芳花園C座、 藍田麗港城一期13座、將軍澳尚德邨尚禮樓、 天水圍俊宏軒5座、土瓜灣永耀街23號、石蔭東邨蔭裕樓及聽濤雅苑第三座。

至於最後一宗仍須確定是否涉變異病毒株，該名患者居於馬頭角鳳儀街21號。

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部份現確診大廈未有圍封 張竹君：會先集中高危地強檢工作

另外，被問到為何部分現確診者的大廈未有圍封強檢，張竹君就指，現時本港每日新增百多宗個案，如所有確診者到訪的處所亦作強制檢測，「未必好有效揾到（個案）」，故當局會先集中完成高危地點的強檢工作，再按先後次序作強檢公告；至於封區安排上，相信相關部門同樣有類似考慮。