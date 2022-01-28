確診大廈｜大窩口邨再增疫廈　紅磡隆基大樓女患者曾訪君臨天下

新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增115宗個案。衞生署更新確診者的大廈名單，當中大窩口邨單日再新增6宗個案，並新增富雅樓上榜，而黃大仙慈雲山亦再多一幢大廈中招。黃大仙彩雲（一）邨長波樓單日更新增19宗確診個案。今日名單內亦有不少樓齡逾50年的舊樓，例如觀塘金橋華廈、安順大廈、深水埗基隆街220號、旺角砵蘭街336號。根據過往報道，金橋華廈內有不少劏房。



居於今晚圍封檢測大廈紅磡隆基大樓D座的30女患者，發病前一日曾到訪九龍站豪宅君臨天下2座，發病當日在東涌有居民確診的映灣園和藍天海岸穿梭，並在迎東商場意樂餐廳午膳。



▼1月28日確診者居住大廈▼



大窩口邨新增富雅樓上榜 累計增至7幢

大窩口邨的疫情亦繼續擴大，大窩口邨單日再新增6宗個案，而富雅樓亦首度上榜。翻查資料，早前富強樓、富德樓、富華樓、富逸樓、富泰樓、富平樓已有住戶確診。荃灣石圍角邨石菊樓、尚翠苑翠河閣亦有人染疫。

另外，粉嶺華明邨添明樓亦上榜，早前該邨的禮明樓、信明樓已有人確診。今日新增的無源頭個案（#13808）居於大埔太和邨翠和樓，為樓上集團的跟車送貨員；另一宗無源頭個案（#13907）則同時住在荃灣大苑樓及深井碧堤半島3座，為居大苑樓的10歲女童。

天水圍天華邨華逸樓亦涉一宗源頭不明個案（#13796），東涌逸東二邨居逸樓、祿逸樓亦有人確診。

▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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慈雲山慈正邨再多一廈中招

黃大仙慈雲山再多一幢大廈上榜，患者居於慈正邨正泰樓，是今日公布的無源頭個案之一（#13848），她曾去過彩雲商場。翻查資料，早前慈雲山的慈民邨、慈愛苑已有人確診，而最近亦有患者居於慈正邨正明樓。

至於黃大仙彩雲（一）邨長波樓，單日再多19宗確診個案。此外，牛頭角上邨常逸樓、油塘油麗邨雍麗樓、觀塘翠屏南邨翠榮樓、牛頭角樂華北邨普華樓新上榜。

▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼



隆基大樓女患者發病日連環到東涌多處

紅磡馬頭圍道隆基大樓D座一名30歲女居民（＃13843）確診，大廈今晚圍封檢檢測。

根據衞生署曾到訪的大廈料，她在1月25日曾到君臨天下2座，翌日即1月26日，到訪東涌多處，包括映灣園1期賞濤軒5座和3期悅濤軒9座、藍天海岸和東環1期5A座，並在迎東商場意樂餐廳午膳，當日她已發病。

藍天海岸累計有三名患者曾到訪，屋苑內有逾10名居民確診。

居紅磡隆基大樓D座的30歲女患者曾在1月25日到訪九龍站上蓋豪宅君臨天下2座（右邊樓宇)。（資料圖片）

圓玄三中確診家教會聯絡員居鑽石山宏景花園

鑽石山宏景花園2座也有一名66歲男居民確診（＃13855），他曾到訪將軍澳香港道教聯合會圓玄學院第三中學，料為今日下午公布的家教會聯絡員，他也負責校方訓導工作，同校染疫學生（＃13470）居於葵涌邨夏葵樓。根據校方昨日的通告，該校共有10名師生確診。

▼截至1月28日的14日內確診者曾到大廈▼



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▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



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不少舊樓有住戶染疫 金橋華廈劏房林立

另外，今日亦有不少樓齡逾50年的舊樓中招，當中觀塘金橋華廈有人確診，涉一名67歲男士（#13849），該患者亦曾住過香港觀塘帝盛酒店。附近的安順大廈亦有一名12歲男童染疫（#13854）。過去有報道曾指出，金橋華廈內有不少劏房。

另外，深水埗基隆街220號、旺角砵蘭街336號亦新上榜。

觀塘金橋華廈有人確診，該廈有不少劏房及賓館。（資料圖片/高仲明攝）

▼截至1月28日的14天內患者居住大廈名單▼

