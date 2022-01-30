新冠肺炎｜痊癒後未獲批出院　稱有人等3日才有許可離開

確診新冠肺炎的患者符合出院條件後，需要再於家居或其他住所進行14天的強制隔離及健康狀況監測。有現於北大嶼山醫院臨時感染控制中心、即「臨時醫院」的確診者投訴，指現時符合出院條件後，往往要等待一兩日才能離開醫院，令其安排大失預算，又指有院友曾等候3天才獲准離開，本已安排進行隔離的酒店要一改再改。

北大嶼山醫院香港感染控制中心發言人回覆，病人符合出院條件後，會盡快通知政府相關部門，政府資科辨會安排人手為病人戴上家居檢疫手帶及解釋檢疫及健康狀況監測程序，之後再獲衞生署發出新的檢疫令，才可出院回家，而處理文件及程序需時並涉不同部門，冀病人理解。



康復者：中心人手嚴重不足 變相延長檢疫期

招先生早前確診，入住北大嶼山醫院臨時感染控制中心，至昨日（29日）下午3時終獲通知符合出院要求，即呼吸道或糞便樣本連續兩次呈陰性結果，不過至晚上仍未獲批離開醫院。他昨日已致電衞生署，對方指已簽發其出院許可，着他等待醫院方面的通知。

招先生指，不知何時可以離開醫院，對其出院及回復日常生活的預算都有影響。他指，曾有院友等待3天才取得出院文件，亦令院友原預訂酒店進行14天檢疫，因改期而被罰錢。他斥中心人手嚴重不足，「人手不足唔應該係小市民承擔」，認為做法是變相令他痊癒後的檢疫期延長。

院方：有多個程序需要辦理才可出院

北大嶼山醫院臨時感染控制中心回覆指，確診病人在符合出院條件後，有多個程序需要辦理才可出院，包括中心會盡快通知衞生署、政府資訊科技總監辦公室等相關部門，資科辦會立即安排人手到中心，為病人解釋及進行出院後14天強制家居檢疫及健康狀況監測的相關程序，之後中心收到由衞生署發出新的檢疫令，病人便可出院，返回家中進行出院後的強制家居檢疫。由於處理相關文件及程序需時，亦涉及不同部門，希望病人理解。