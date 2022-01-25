多名患者曾向醫生求診但未做檢測　家庭醫生：行內轉趨嚴謹、盡做

第五波疫情已一發不可拾，近日亦有不少個案在發病後未有即時求醫，又或看醫生後未有安排檢測，變相延誤揪出確診者截斷傳播鏈，社區爆發難阻斷。

有家庭醫生表示，自疫情爆發後，業界一直按法例要求，按專業判斷，向懷疑有新冠病毒症狀的病人派發檢測樣本瓶，並發出衛生署的強制檢測令。所有樣本測試瓶一經派發都須經電腦登記資料，直接傳給衛生署跟進到底。數月前疫情緩和時後，大家的心態確相對「冇咁擔心」、「永遠睇返轉頭可以再做好啲」，又指現時行内人人都「盡做」，態度轉較嚴謹，即使普通傷風感冒的病者，都會安排做檢測。



▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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家庭醫生林永和稱，近日行内態度把關都較嚴謹，但坦言都「好大壓力」、當有個案出現認爲「永遠睇返轉頭都可以再做好啲」。(資料圖片)

家庭醫生林永和認爲，每當有患者曾到私家診所求醫，但未有第一時間發現確診時，「永遠睇返轉頭都可以再做好啲，宜家咁都好大壓力。」他坦言，三個月前，當時感覺較爲「冇咁擔心」，以前曾建議一些病人做檢測時，病人則會顯得不願意，指自己「已打過針，或幾日前才做過一次檢測」而拒絕。

直至近日即使遇到可能只是普通傷風感冒的病人，態度都顯得相對緊張。他又表示，一般病人看診時，應做的安全程序都已經「做足曬。」他又謂，即使稍後遇上流行性感冒時期，前線醫生都「冇得驚。」

一名50歲居逸葵樓、於威爾斯親王醫院任病人服務助理，早前確診感染新冠病毒。他曾到私家診所求醫，但沒有檢測。（資料圖片）

家庭醫生鄭志文表示，一直都有按法例要求向懷疑感染新冠病毒的病人派樣本檢測，每個病人資料都會輸入電腦及傳給衛生署。他認爲行内都已「盡做」，不同意「出現喉嚨痛多為Omicron的病徵」説法。他說，雖然坊間有人認爲現在人人戴口罩，會減少感冒菌的傳染，但不是每個出現呼吸道病徵求診的病人，都一定屬於Omicron個案。

他又指，私家醫生會一直跟進病人情況，提醒他們交樣本直到有報告結果。至於早兩日，有確診患者曾到私家診所求醫但未有即時做檢測，鄭志文稱感「指責性質。」

鄭志文稱感「指責性質。」他認爲行内都已「盡做」。（資料圖片）