Omicron｜一駐尖沙咀46歲男警員今初步確診　居葵涌邨映葵樓

政府今（29日）稱一名駐守尖沙咀分區的46歲男警員初步確診新冠肺炎。他居住葵涌邨映葵樓，最後上班日為1月20日，與該名警員有緊密接觸的警務人員及文職人員，均需接受病毒檢測。
葵涌邨映葵樓今早7時解封，截至今日一共居民需持陰性手機檢測報告才可離開大廈。至於葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案，至今累計已達416宗，新增20宗。
警務處今（29日）表示，一名駐守尖沙咀46歲男警員初步確診，他均居住於葵涌邨映葵樓，獲安排接受病毒檢測，今日初步證實對新冠病毒病呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，最後一日上班日為本月20日。
警方高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該兩名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；警方已派員清潔及消毒該兩名警員的相關工作地方；警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及靈活調派人手，確保相關服務不受影響。
警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。
葵涌邨映葵樓今早7時解封，截至今日一共居民需持陰性手機檢測報告才可離開大廈。至於葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案，至今累計已達416宗，新增20宗。
▼1.29 映葵樓今早解封，居民離開大廈，並獲發「福袋」。▼
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