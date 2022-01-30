Omicron｜許樹昌料第五波6至8周才緩和　倘圍堵失效需研居家治療

第五波疫情持續，連續7日確診破百宗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（30日）表示，若確診個案幾何級上升，醫管局病床供不應求則要考慮緩疫策略，包括有需要考慮讓有輕微病徵病人居家治療。不過，他憂慮在肺炎口服藥物抵港前實施居家治療，有機會造成大爆發。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）

現階段難以放棄圍堵政策 未打針人士會增加醫療系統負擔

本港目前源頭不明個案增至50個，許樹昌今稱：「找到一例可能不止一例，可能有三例」，並認為近期確診個案遍布多區，並維持高雙位或三位數，估計起碼6至8個星期才可緩和。他認為，現階段難以放棄圍堵政策，皆因疫苗接種率不高，部分未打針人士或會呼吸衰竭、需要插喉、死亡率也較高，增加醫療系統負擔。

治療新冠口服藥最快3月抵港 料先供高危組別服用

美國有藥廠研發出治療新冠肺炎口服藥物，許樹昌表示醫管局正與藥廠洽購，其中美國默沙東MSD的藥物最快3月抵港，而輝瑞藥物可能要5月才有，有關藥物是供高危組別、長者、長期病患者服用。

一旦確診幾何級上升病床供不應求 需考慮緩疫策略

被問及需否考慮居家治療，許樹昌認為，亞博社區治療設施至少提供1000張病床，一旦確診個案幾何級上升，病床供不應求，則要考慮緩疫策略，但最好等到有口服抗病毒藥物，減低入院風險。他續指，屆時出院條件應恢復至3個呼吸道樣本CT值33或以上，可回家隔離14天，令出院時間可縮短一半。

部分病人病毒量高 未有口服藥前居家治療對同住家人不利

他補充指，近期有染疫長者即使接種兩針疫苗，但入院時發高燒、未有肺炎，樣本CT值達11，則病毒量高，倘安排居家治療，對同住家人不利，故認為要等到三月起有口服藥物抑制病毒繁殖，才實行家居治療，否則可能引起社區大爆發。

至於更改出院條件會否影響與內地通關，他認為兩地仍有確診個案，距離通關仍有長時間，當解決第五波疫情，可再更改符合內地要求的出院條件。

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