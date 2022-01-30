葵涌邨11日約400人確診　今無增新確診單位　張竹君：仍有風險

葵涌邨今日（30日）新增9宗新冠肺炎確診個案，當中夏葵樓、曉葵樓及映葵樓各佔1宗，雅葵樓佔4宗，逸葵樓佔2宗，全為之前確診的同住家人。由本月20日起至今日，葵涌邨及葵稪苑感染居民人數約400人。



隨著葵涌邨感染個案逐步減少，被圍封大廈昨日已全部解封。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該邨再無新增單位確診個案，只是涉及檢疫中心的緊密接觸者個案，認為傳播鏈己經截斷，但附近及其他地區居民都有再感染風險。



▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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逸葵樓最嚴重 張竹君：睇落傳播鏈已切除

張竹君今日在疫情記者會表示，今日未有新增有單位有患者，「睇落大爆發嘅傳播鏈已經切除咗，但當然，社區都仲有個案，位處附近或其他地區，居民都有再機會感染。」

綜合資料統計，葵涌邨自本月20日爆出確診個案來，至今錄得397宗確診，當中逸葵樓佔最多，有256宗個案，比率約64%；其次是映葵樓及夏葵樓，分別有86宗及16宗。全邨16幢樓及範圍內葵稪苑紀律部隊宿舍，只有5幢零感染。

葵涌邨爆疫源頭病人料為巴基斯坦婦丈夫

43歲巴基斯坦籍主婦觸發社區爆發，其染疫丈夫曾於本月13日，到葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房執垃圾，並到深水埗南昌街一帶變賣，疑將病毒帶入屋苑。自本月20日逸葵樓錄得一宗個案後，疫情擴散到邨內其它大廈，第四日確診個案已翻多倍錄得100宗。21日起，邨內多幢大廈須圍封強制檢測，三幢大廈居民更須「禁足」多時，包括逸葵樓和映葵樓共圍封8日，夏葵樓共圍封5日。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚晚餐▼



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▼1.27 葵涌邨雅葵樓及葵馥苑安葵閣部分居民撤離檢疫▼

