7.28中上環衝突　官稱多名被告身家清白難判刑　需時考慮押後案件

2019年7月28日中上環衝突中，14名被告中包括有護士及飛機師，早前被裁定暴動罪成，原定於今（31日）在西九龍法院判刑，惟法官練錦鴻法官稱眾被告大多身家清白，部份更在社會上頗成功，他直言：「唔鍾意判人坐監。」惟他亦稱任何人均需就所犯的事承擔責任。他需時再作考慮對各被告有利的觀點，以調整刑期，將案件押後至2月9日判刑。



14名被告：陳偉林（23歲）、陳澤峰（24歲）、布紫晴（26歲，女）、梁志鵬（22歲）、楊位醒（33歲）、彭雨彤（22歲，女）、劉耀銓（30歲）、廖頌賢（32歲）、陳永琪（30歲，女）、林皓正（24歲）、廖紫婷（21歲，女）、李樹樺（23歲）、胡嘉俊（23歲）及張雯曦（21歲），同被控暴動罪。另張雯曦就另涉藏有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她否認在公眾地方管有攻擊性武器，但承認無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指他們在干諾道西，文華里交界參與暴動。

被告犯案時年輕未證有明顯暴力行為

辯方今補充求情指，被告陳偉林、陳澤峰、布紫晴及廖紫婷均為年輕人，比較衝動，但他們絕非因個人利益犯案，雖然他們的行為不符合法律，但亦沒有證據顯示4人有明顯的暴力行為，希望法庭能輕判。

女護士曾到摩洛哥協助重建社區

另外，註冊護士陳永琪的背景正面良好，經常作急救義工，為聯合國兒童基金會大使，更曾到摩洛哥協助社區重建；另第9被告被告廖頌賢幸苦努力成為飛機師，卻因本案未能繼續事業，十分值得他人同情。

年輕母親將與5歲女兒分離

第13被告李樹樺行為良好且孝順，一力承擔照顧患有嚴重疾病的母親及祖母，原計劃日後到內地繼承家族生意，惟如今在社會氣氛影響下犯案，此計劃亦遭打斷；最後第15被告張雯曦，辯方指其成長過程極為惡劣，如今又將面臨監禁，要與5歲的女兒分開，希望法庭能盡量輕判。

案件編號：DCCC 820/2019

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)