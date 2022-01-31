多座大廈爆橫向垂直傳播　葵馥苑安葵閣08單位全遷走　檢疫過新年

疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（31日）公布，新增92宗陽性個案，當中不少個案估計與大廈橫向或垂直傳播有關，慈康邨康添樓上下兩層06單位有個案，1至6樓共4個06單位要撤離。

葵馥苑安葵閣再有居住08單位人士確診，1至40樓的08單位住戶要撤離；葵坊邨葵仁樓14樓出現橫向傳播，同層1至12室及樓上06單位要撤出。彩雲（二）邨明麗樓及太和村翠和樓都出現橫向傳播，多個住戶都要撤走。換言之，多位市民因應疫情都要在檢疫營中度過農曆新年。



▼1.27 葵涌邨雅葵樓及葵馥苑安葵閣部分居民撤離檢疫▼



+ 2

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日相關確診個案中，發現有橫向或垂直傳播，涉及多個單位，衞生署、環保署、建築署及房屋署會到場調查。當中慈康邨康添樓06單位有連續兩個上下個案，一個單位4宗個案，另一個有1宗個案，1至6樓的06單位要撤離，涉及4個單位。

紀律部隊宿舍多個單位全面撤離

作為政府紀律部隊宿舍的葵馥苑，安葵閣08單位早前有人確診，現時再多一個高層08單位有人確診，因此1至40樓樓所有08單位都要撤離。葵坊邨葵仁樓14樓有橫向傳播，包括03、06、07室都有個案，14樓的1至12室都要撤出，而14樓樓上的06單位都要撤離。

▼1月31日旺角倫敦大酒樓有食客中午吃團年飯▼



+ 4

彩雲（二）邨明麗樓的05單位有4個單位受影響，10樓連同其中一個05單位，共3個單位都受影響，而2至24樓的15及14單位因為有共用喉管需要撤離，10樓的13至17單位都要撤離。

太和村翠和樓涉及25及26室， 25有兩單位，26有3個單位，當局正到場調查才決定哪些單位需要撤離。

張竹君：本港環境易傳播

張竹君指，留意到即使社區暫時不算多個案，「但見到好多垂直、打橫傳播，可能係香港咁密集嘅屋邨難以避免…有啲環境好近隔離屋或者對面天井，如果沖涼等出現霧化，非常容易空氣傳播。」