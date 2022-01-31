疫苗通行證｜薛永恒稱擴至交通工具需有便利措施　新版安心可防偽

政府更新「安心出行」，加入了自動顯示針卡。創新及科技局局長薛永恒今日（31日）在電台節目表示，用戶掃瞄處所二維碼後，會啟動計時器，以防有人以截圖方式違規使用他人接種紀錄；又指衛生防護中心或利用「疫苗通行證」資料，協助加強個案追蹤工作。



創新及科技局局長薛永恒表示，用戶掃瞄處所二維碼後，會啟動計時器，以防有人以截圖方式違規使用他人接種紀錄。（資料圖片／歐嘉樂攝）

更新版安心出行附計時器防截圖冒用

薛永恒表示，更新版的「安心出行」掃描二維碼後，會自動顯示接種記錄，方便處所負責人檢查，亦避免人群在門口聚集；同時會啟動計時器，讓處所負責人可見到時間變動，以防有人使用已接種人士的版面截圖，起防偽作用。

薛永恒：市民出示紙本針卡 政府也會尊重

他說，新安排希望做好便民利民，下月推行疫苗通行證時可用得得心應手，但市民仍可使用舊版的「安心出行」、手持紙本的疫苗接種記錄進入處所。倘市民在外地接種疫苗，可到郵局登記，再把記錄上傳到衛生署的數據庫，屆時亦可顯示疫苗接種記錄。

被問及市民乘搭交通工具需否使用「疫苗通行證」，他認為要視乎專家就實際情況的考量，又指首要有方便市民的措施配合，避免使用過程不順暢，出現人流聚集。

在私隱保障方面，薛永恒表示處所負責人利用工具（如手機）掃描二維碼後，有關記錄會以加密方式儲存在工具中，如客人曾與確診者或其密切接觸者同場，衛生防護中心知悉後可再向商戶索取資料，相信有關加密資料不會外洩。他又指，部分人仍可選擇「寫紙仔」，但認為容易讓他人看到其聯絡方法，洩漏個人資料風險更高，強調「安心出行」既方便，亦平衡市民對私隱關注。

疫苗通行證有助加強個案追蹤 重申安心出行無追蹤功能

他又指，衛生防護中心或會利用有關資料協助加強個案追蹤工作，包括主動致電以作風險提示，但強調「安心出行」並無追蹤功能，當局只會透過「疫苗通行證」取得市民資料。