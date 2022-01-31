疫情．1.31｜多區污水樣本呈陽性　無源頭患者持續增加

今日(31日)新增92宗個案，13宗為本地無源頭個案，包括三跑工程再爆疫，去年曾有工人確診的合約3033爆疫，患者住葵涌石籬二邨石華樓，屬三跑德鑄工程公司員工，做消防供水系統，有20多人一起工作及共用休息室需要隔離檢疫，其他公司工作人士都要接受強檢，另有兩位確診及一初陽個案，都在同一地方工作。

今日初步確診個案95宗，包括一人在香港聖公會林護長者之家護理院工作，長者可能需要撤離，人數點算中。

另外，衞生防護中心早前在爆疫的黃大仙現崇山商場客滿庭餐廳取了環境樣本，涉有3枱客染疫，包括一枱人客在1月17日去過，當時取了環境樣本，在其中一個案的風口位有陽性情況，顯示delta病毒在空氣傳播威力很強。



1月31日確診大廈地址



確診大廈｜無源頭個案首現北角維港頌 葵涌區未爆完再增22宗確診

▼1月30日確診者居住大廈▼



除夕夜市民趕往旺角花墟買年花



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【20:50】政府公告，因應在九龍城及旺角的污水檢測到呈陽性的結果，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於指定期間曾身處下列指明地方（見附件）的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測——包括：

啟晴邨賞晴樓



污水監測區域油尖旺116 （旺角上海街近快富街一帶）



政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並盡量設立臨時採樣站確保他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。

啟晴邨及上海街污水呈陽性須強檢 太和邨、綠楊新邨等派測試包

污水樣呈陽性地區



彩雲邨明麗樓



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【18:25】水務署表示，一名抄錶員染疫，該名職員最近一次上班時間為1月29日上午，他最近主要在馬鞍山、大埔及沙頭角區內樓宇的水錶房和部分村屋抄錶，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。署方指已全面清潔及消毒該名職員位於大埔廣福邨的辦公室，並已安排與他在工作上有密切接觸的職員接受病毒檢測。

水務署抄錶員染疫周六曾上班 曾到馬鞍山大埔沙頭角抄錶

此外，政府公布已與秘魯政府和聯合國完成商討，將認可秘魯和聯合國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。相關安排將由2月5日（星期六）凌晨零時起實施。

1月30日15宗無源頭個案

【17:00】北葵涌普通科門診一名護士昨日接受恆常檢測發現結果初陽。該名護士送瑪嘉烈醫院治療，醫生再做核酸測試，證實初陽，情況穩定。護士1月28日最後上班，會接見病人，講解護理程序，工作時無接觸過確診病人。追蹤後，有1名運作助理被列密切接觸者，需要檢疫。運作助理曾與初確護士一起身處同一茶水間無戴口罩傾談，運作助理暫時快速測試是陰性，會再做核酸測試。護士工作時有穿上個人防護裝備，無病人或其他職院被列為密切接觸者，北葵涌普通科門診已清潔及消毒。

【16:45】今增13宗無源頭個案，包括：

--2宗懷疑是DELTA，有L452R變異病毒，其中一人是45歲做廚房，在樂富廣場廿一堂工作，不用接觸顧客，住彩雲2邨玉宇樓，另一位病人住彩峰苑，退休人士，69歲。

其他11宗有10宗是懷疑Omircon，一宗則不能分類：

--一人住葵涌石籬二邨石華樓，三跑德鑄工程公司員工，負責消防供水系統，有20多人一起工作需要隔離檢疫，涉及的三跑合約是3033，其他公司工作人士都要接受強檢。另有兩位確診及一初陽個案，都在同一地方工作

--一人住將軍澳寶林北路寶林村寶寧樓，在草地滾球會做餐廳樓面

--一人住百和路花都廣場6座

--一名患者50歲女士，無屋企，深水埗是登記地址

-- 9歲童住土瓜灣道

--一人為綠楊新邨P座家庭主婦

--無業人士住油麻地砵蘭街43號

--患者住葵芳邨葵歡樓，在葵涌邨體育館清潔工

--住粉嶺頌明樓，1月8日後已沒有再返工

--住北角維港頌的家庭主婦

--住葵青寧峰苑朗峰閣，在跑馬地返工

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今日多宗大廈打橫或垂直傳播，包括慈康邨康添樓，06單位有連續兩個上下個案單位，1-6樓06單位要撤離走。葵馥苑再有08高層單位確診，1-14樓所有08單位都要走。葵仁樓14樓有橫向傳播， 03、07、06室都有個案，14樓的1-12室都要走，14樓樓上的06單位都要撤離。彩雲二邨明麗樓的05單位有4個單位受影響，10樓連其中一個05單位，共3個單位都受影響，2-24樓的15及14單位，因為有共用喉管故需要撤離。10樓的13-17單位都要撤離。太和村翠和樓有D 25及26室 25有兩單位，26有3單位，現了解是否需要撤離。另外，今日初步確診95宗個案。

【11:30】立法會秘書處今早接獲中信大廈管理處通知，其商場三樓的星巴克咖啡店(Starbucks)有一名職員的家屬初步確診。該職員最近的上班日期為1月28日，咖啡店已暫停營業作深層清潔及消毒。

劉宇隆指達9成接種 死亡率少於千分一 可為新冠疫情準備退場

【11:25】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆早前提出，香港應為新冠病毒演變成風土病準備「退場計劃」，但先決條件是接種率達九成，且要將死亡率控制至少於千分之一，再因應情况調節社交距離措施。他今日（31日）在港台節目《千禧年代》表示，目前應先做好將接種率推高至9成，再思考一旦退場，社交距離措施將如何調節，估計退場需時至少3個月。

【10:57】消息指，葵涌邨今新增5宗個案，包括逸葵樓有2宗，隔鄰紀律部隊宿舍葵馥苑亦多1宗。

疫苗通行證｜薛永恒稱擴至交通工具需有便利措施 新版安心可防偽

【10:55】政府更新「安心出行」，加入了自動顯示針卡。創新及科技局局長薛永恒今日（31日）在電台節目表示，用戶掃瞄處所二維碼後，會啟動計時器，以防有人以截圖方式違規使用他人接種紀錄；又指衛生防護中心或利用「疫苗通行證」資料，協助加強個案追蹤工作。

【09:30】康樂及文化事務署今日（31日）表示，一名於葵涌運動場工作的外判清潔工人確診。葵涌運動場自1月7日起已暫停開放。該名外判清潔工最近一次上班日期為1月29日。康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒葵涌運動場。

禁堂食｜餐飲業料禁6周 大型中式食肆每間失600至800萬元生意

【09:26】食肆禁晚市堂食措施仍然生效，錯失農曆新年檔期，政府亦將於2月24日起推行「疫苗通行證」，涵蓋食肆在內的所有室內場所。香港餐務管理協會主席梁振華今日（31日）在港台節目《千禧年代》表示，今年盤菜生意較預期理想，但形容只是杯水車薪，直言農曆新年是中式食肆傳統旺季，以一間超過一萬呎的餐廳為例，每禁晚市堂食14日，損失超過200萬元生意額，禁六星期則損失600至800萬元生意額。

封區檢測｜葵涌石籬二邨石華樓完成強檢 發現1宗初步陽性個案

【07:18】本港爆發第五波疫情，多區相繼出現確診個案。政府昨晚先後圍封土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號，以及葵涌石籬二邨石華樓。當局今早宣布，土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號無發現確診個案。葵涌石籬二邨石華樓方面，則發現1宗初步陽性檢測個案。

疫情總覽｜兩場聚餐一場葬禮逾20人確診 過年拜年恐再釀爆發

【07:00】第五波新冠肺炎疫情嚴峻打破過去四波多項紀錄，每日確診宗數仍高企，料今日（31日）年廿九大除夕確診逾70宗，與昨日相若，已較之前連續七日逾百宗有改善。明(2月1日)起一連三日為農曆新年假期，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會多次呼籲市民避免跨家庭聚會，並指近兩場家庭聚餐，各12至13人，九成人確診；另有一場葬禮，至少有2人染疫。

▼1月30強制檢測公告名單▼



強制檢測｜37處上榜 葵涌佔13成重災 百份百餐廳、稻香茶居強檢

【01:34】本本港昨日（30日）新增81宗新冠肺炎確診個案。食物及衞生局今日（31日）凌晨就強制檢測公告刊憲，將有37個地方納入強制檢測公告。其中36個地方牽涉兩宗本地個案、六宗與早前個案有關的個案，以及九宗初步陽性檢測個案，另外一個地方則因應在葵涌採集到檢測呈陽性的污水樣本被納入強制檢測公告。

公告涉及9間食肆、3間學校、3間診所、14幢住宅，以及其他多個地點。

公告提及的37個地點中，佔13個的葵涌是重災區，另外馬鞍山、灣仔、大埔亦各佔3個。

▼1月31日強制檢測名單▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼



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▼1.30 土瓜灣「十三街」燕安街及駿發街部分樓宇圍封檢測▼



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▼1.30 青衣宏福花園2座26至32樓D及E室居民撒離檢疫▼



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昨日總覽：冠肺炎．1.30｜源頭不明個案創單日新高 4區域隱形患者播毒

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確診大廈｜日出康城MALIBU突現無源頭個案 上水豪宅邁爾豪園上榜

馬鞍山、大埔、大圍、油麻地大範圍污水呈陽性 匿藏隱形患者

封區｜土瓜灣燕安街及駿發街有確診 石籬二邨石華樓污水呈陽性

青衣宏福花園、油麗邨、石蔭東邨3幢樓宇爆垂直傳播 30戶撤離

社署財務科職員及署理高級稅務主任初步確診 灣仔兩辦事處須關閉

海關高級關員初步確診 居葵涌邨葵馥苑 於深圳灣口岸工作

葵涌邨11日約400人確診 今無增新確診單位 張竹君：仍有風險

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▼1.29 年廿七太子花墟擠滿買年花市民▼



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機電署女工程師獲獎 為社區檢測、疫苗接種計劃市政場地完成供電

▼1.30 寵物店重開空空如也▼



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▼1.30 喇嘛為死於「殺鼠令」倉鼠及小動物誦經超渡▼

