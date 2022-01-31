疫情｜95宗初步陽性　葵涌林護長者之家護理員染疫　長者料需撤離

新疫疫情肆虐，衞生署衞生防護中心今日（31日）公布新增92宗確診，95宗初步陽性，當中一名初步確診患者在香港聖公會林護長者之家任職護理員，會向長者進行護理程序，長者有需要被安排撤離。



醫管局報告，北葵涌普通科門診一名護士初步陽性，日常負責接見病人講解護理程序，經追蹤後發現一名運作助理曾與護士在茶水間除下口罩交談，被列為密切接觸者需檢疫，暫時沒有其他職員或病人需檢疫。



香港聖公會林護長者之家一名護理員染疫，長者或需撤離。（社署圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，95宗初步陽性個案，當中一人在香港聖公會林護長者之家任職護理員，在葵涌安蔭邨豐蔭樓地下及1樓上班，平常會做護理程序，所以會接觸長者，院舍內的長者可能有需要撤離，正在點算人數。

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北葵涌門診護士中招 曾與同事除罩交談

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻報告，北葵涌普通科門診一名護士昨日進行恆常快速抗原檢測結果初步陽性，患者已被送往瑪嘉烈醫院治療，醫院進行核酸測試後證實初步陽性，情況穩定。

該名護士本月28日最後上班，負責接見病人講解護理程序，工作時無接觸過確診病人。經追蹤後發現有1名運作助理被列為密切接觸者，需要檢疫觀察，運作助理曾與護士在茶水間除口罩傾談，運作助理暫時快速測試呈陰性，會再做核酸測試。

劉重申，該名護士工作時有穿戴個人防護裝備，沒有病人或其他職員被列為密切接觸者，北葵涌普通科門診已清潔及消毒。

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