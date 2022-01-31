擬禁未打針長者申住院舍　朱敏健：社會不會沒人情味到只看規矩

政府2月24日起推行「疫苗通行證」，涵蓋所有室內場所，而新入住安老院或殘疾院舍人士要接種至少一針疫苗，獲醫生證明不適合接種才可豁免。平等機會委員會主席朱敏健認為要平衡防疫及個人健康所需，相信社會不會沒有人情味到只看規矩辦事。香港病人政策連線主席林志釉亦對有關做法感奇怪，認為當局側重「谷針」，忽略有否涉及殘疾歧視問題。



林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

平機會主席朱敏健稱要平衡防疫及個人健康所需

朱敏健在港台節目《千禧年代》表示，就院舍長者的接種安排，如不適合打針，最理想是取得醫學豁免證明；但如不接種不可入住院舍，需要平衡防疫及個人健康需要，例如是否不入住院舍會有生命危險、出現健康倒退，認為應針對個案採取適當措施，「社會不是沒有人情味到只睇規矩辦事，不可用概括性的原則估量。」

院舍長者如不適合打針最理想係取得醫學豁免證明，但若不接種就不可入住院舍，需要平衡防疫及個人健康需要，例如不入住院舍會否有生命危險、出現健康倒退......相信社會不是沒人情味到只睇規矩辦事，不可用概括性的原則估量。 平等機會委員會主席朱敏健

平機會主席朱敏健表示，要平衡防疫及個人健康所需，相信社會不會沒有人情味到只看規矩辦事。（資料圖片／羅君豪攝）

病人組織稱難找醫生簽發不適合接種證明

林志釉認為，長者入住院舍，最有效評估有否感染病毒的方法是檢測，而非接種疫苗，就如不少來港旅客確診，大多已接種疫苗亦可染疫，認為新措施側重「谷針」，忽略有否殘疾歧視。

他說，曾探訪部份病人組織，有患有腦癱的病人，公立醫院醫生表示不適合接種，但不願意提供證明書，亦不是太多私家醫生願意提供不適合接種疫苗的證明。即使政府提供服務讓市民檢測是否適合接種，但預約期經常爆滿，鼓勵市民如有懷疑，先諮詢家庭醫生。

林志釉認為，當局側重「谷針」，忽略有否涉及殘疾歧視問題。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

冀更進取為院舍長者打針 安老服務協會：9成為目標

此外，當局將擴大「主動評估──接種」計劃，如家屬無反對，將為安老院和殘疾人士院舍適合的院友接種。安老服務協會主席陳志育表示，如長者適合打針，但無法自行決定，院舍會通知其家人，對方需在指定日子內（估計約一星期）回覆，如果無反對就會接種，坦言「會進取些、有行政措施希望加快接種」。

他說，第五波疫情傳播速度驚人，不少院友家屬主動聯絡院舍希望為長者接種疫苗，冀把長者接種率至少提升至6至7成，並以9成作為接種目標。

第五波疫情下更多家人明白院舍長者沒接種疫苗風險

陳志育解釋，今波疫情，社區疫情爆發令很多家人明白院舍長者沒有接種疫苗的風險，因此當安老院舍再聯絡未接種疫苗長者的家人時，很多家人都願意安排接種：「安老院萬一有職員感染病毒、將病毒帶入院舍，在很短時間內可能會有大批長者受感染，我哋正面對很大危機，究竟如何保護長者安全及疫苗接種，始終要取得一個平衡。」