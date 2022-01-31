團年｜九龍城街市擠滿人　市民捱貴餸　活雞一隻500元海蝦220元斤

今年連續第二年食肆禁晚市堂食，今天是年廿九除夕，未能外出團年，不少家庭都選擇到街市買餸在家準備團年飯。

今天早上九龍城街市人頭湧湧，不少人在選購新鮮食材，海鮮價格上升最為明顯，以往數十元一斤的基圍蝦，升價至140一斤，泰國海蝦由88元升價至最少220一斤。另外，雞價都會貴大約兩成，今年一隻一兩斤多的鮮雞則由約200元至300元，升價至450元500元，加幅超過33%。



雞檔檔主玲姐表示，不得外出晚餐後，買餸的市民大增，預留多約500隻雞應市，但相信下午將售罄。



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今日（31日）為年廿九，疫情下實施嚴謹的限聚令措施，今年連續第二年食肆禁晚市堂食，不少家庭在家煮食慶團年。早上的九龍城街市人頭湧湧，不少人在選購新鮮食材，鮮雞、海鮮。

除夕的食材一向較貴，海鮮價格最為明顯，以往數十元一斤的基圍蝦，升價至140一斤，泰國海蝦由88元升價至最少220一斤，早前大幅降價的澳洲龍蝦，由約200元以下一斤，升價至300多元至400多元，海鮮檔主蓮姐表示，今年海蝦「有錢都無貨嚟，有貨都要搶」因此價格大幅度提升，「嫌貴都冇用，無得運嚟。」不少市民見價格大漲，起初感到猶豫，但絕大部份都會購買。

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另外，不少市民會購買鮮雞做節，雞檔同樣大排長龍，其中玲姐的檔口，人流絡繹不絕，不時有十多人在等候購買。玲姐表示，不得外出晚餐後，買餸的市民大增，預留多約500隻雞應市，但相信下午時間將近售罄，不少客人指「係貴好多，但留貨先有雞買，幾貴都有人要，個個唔理價錢。」以往大時大節，雞價都會貴大約兩成，今年一隻一兩斤多的鮮雞則由約200元至300元鮮雞，升價至450元500元，加幅超過33%，仍無損其購買意欲，不少人兩三隻的入手。

黃太與丈夫到來選購團年飯食材，單單購買雞隻已花近千元，連同其他應節的鮮蝦、鮮魚、烏頭、海蝦等，最少數千元，一家六口以及用新年作拜祖先用，「今晚人齊食飯，我買雞自制盤菜，自己整好食啲，幾錢唔緊要啦，年年都咁食無得計，但的確貴好多。」楊小姐亦花上過千元購買鮮雞做餸、煲湯。