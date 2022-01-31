疫情｜增92確診13宗冇源頭2涉Delta　現崇山客滿庭風口位驗出病毒

本港新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心公布，今（31日）增92宗確診個案，當中13宗為源頭不明個案，2宗懷疑Delta變種、10宗Omircon變種病毒株，另有1宗暫無法分類。該2宗Delta變種確診個案，患者居於彩雲二邨玉宇樓，在樂富廣場廿一堂工作；另一名則居於牛池灣彩峰苑。

當局特別提到，其中1宗個案為機場3跑工人，現時工作地點內有2宗確診及1宗初陽個案，涉及約2,000名工人須接受強制檢測。

至於黃大仙現崇山商場客滿庭餐廳，現時共有3枱顧客確診。當局已在餐廳取得環境樣本，在其中一個確診者所坐的風口位，發現病毒陽性的情況，「表示Delta空氣傳播情況好犀利。」



▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼



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2宗疑染Delta源頭不明個案患者同住彩雲一帶

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，今日新增13宗無源頭個案，其中2宗懷疑為為Delta帶有L452R變種病毒株，包括一名45歲、居於彩雲二邨玉宇樓的廚房工，在樂富廣場廿一堂工作，不須外出與顧客接觸；另一名為69歲、居於牛池灣彩峰苑的退休人士。

機場三跑3033工程再爆疫 20多名工友強制檢疫

張亦公布，另有10宗源頭不明個案為Omircon變種病毒株，其餘1宗則無法分類。她特別提到，其中1宗為葵涌石籬二邨石華樓住戶，於機場三跑的德鑄工程有限公司（合約編號︰3033）工作，負責消防供水系統，因此20多名工友亦須接受強制檢疫。

此外，另有2宗確診及1宗初陽個案，亦在同一地點工作。張指，由於工人共用更衣室，工作期間有接觸而受感染，認為情況比較普遍。她亦指，由於地盤面積大，涉及約2,000名工人，全部須接受強制檢測。

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其餘9宗Omircon變種病毒個案，包括︰

．將軍澳寶琳北路寶林村寶寧樓，於草地滾球會的餐廳任職樓面。

．新界粉嶺百和路花都廣場6座。

．50歲女士，無家者，深水埗為登記地址。

．9歲小童居於土瓜灣道。

．荃灣綠楊新邨P座家庭主婦。

．油麻地砵蘭街43號無業人士。

．葵芳邨葵歡樓，在葵涌邨體育館任職清潔工。

．粉嶺華明邨頌明樓，1月8日後沒有上班。

．北角維港頌家庭主婦。



▼1.28 黃大仙現崇山商場客滿庭多名食客確診▼



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客滿庭確診者所坐風口位環境樣本陽性 張竹君：Delta空氣傳播好犀利

此外，衞生防護中心昨日的調查發現，黃大仙現崇山商場客滿庭餐廳爆疫，指兩名確診顧客的座位相距甚遠，惟兩人結帳的時間相同，懷疑付款時相遇後傳播。張竹君公布，該餐廳合共有3枱顧客確診，包括有顧客於1月17日到訪後確診。她指，當局已在餐廳取得環境樣本，在其中一個確診者所坐的風口位，發現病毒陽性的情況，「表示Delta空氣傳播情況好犀利。」

至於小型爆發群組方面，當局昨日曾公布，沙田循道衛理中學有一名校工確診，至今已累積4宗確診及1宗初步確診個案，因此12名工友須送往檢疫。至於屯門時代廣場中國銀行分店，至今亦有2宗確診及1宗初步確確個案，患者之間互相認識，有時一同吃飯。

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