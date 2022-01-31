確診大廈｜無源頭個案首現北角維港頌　葵涌區未爆完再增22宗確診

本港爆發第五波疫情，衞生署衞生防護中心今日（31日）公布，新增92宗確診個案，當中13宗為源頭不明個案。根據衞生署公布確診大廈名單，不明源頭遍佈港九新界，臨海高尚住宅北角維港頌7座首度上榜，而粉嶺花都廣場6座、華明邨頌明樓、將軍澳寶林邨寶寧樓、牛池灣彩峰苑都各有一宗。

爆疫的葵涌區新增22宗確診，當中葵芳邨葵歡樓、寧峰苑朗峰閣及石籬（二）邨石榮樓都有不明源頭個案；另外，荃灣綠楊新邨P座，及彩雲（二）邨玉宇樓都出現無源頭個案。



臨海高尚住宅北角維港頌7座有住戶確診，列不明源頭。（資料圖片）

根據衞生署公布確診大廈名單，不明源頭遍佈港九新界，包括北角維港頌7座一名41歲女士（#14164），粉嶺花都廣場6座56歲女士（#14125），華明邨頌明樓36歲女士（#14141）、將軍澳寶林邨寶寧樓46歲女士（#14121）、牛池灣彩峰苑69歲男士（#14181）等。

▼1.27 葵涌邨雅葵樓及葵馥苑安葵閣部分居民撤離檢疫▼



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爆疫的葵涌區新增22宗確診，當中葵芳邨葵歡樓一名61歲女士（#14137）屬不明源頭個案，同邨的葵仁樓亦有6宗確診，至於寧峰苑朗峰閣一名58歲男士（#14192）及石籬（二）邨石榮樓56歲男士（#14119）就被列為不明源頭。

葵涌邨逸葵樓新增1宗確診，映葵樓增3宗；紀律部隊宿舍葵馥苑安葵閣有3宗確診，衞生防護中心今日公布，安葵閣08高層單位確診，1至14樓所有08單位住戶都要撤走。

其餘個案分別為安蔭邨祥蔭樓有2宗、葵聯邨聯喜樓、聯逸樓、大窩口邨富逸樓及石蔭東邨蔭裕樓各有1宗。

荃灣區方面，綠楊新邨P座59歲女士（#14131）無源頭確診，而荃灣花園吉祥閣及映日灣2座就各有1宗。

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彩雲邨明麗樓



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黃大仙區方面，彩雲（二）邨玉宇樓45歲女子（#14180）屬不明源頭，同邨明麗樓再增2宗，早前被圍封強檢的彩雲（一）邨長波樓新增3宗，而觀日樓就有1人確診。

▼1.27 彩雲邨長波樓部分居民要撤至檢疫中心▼

