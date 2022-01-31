23條立法｜保安局：今屆政府完結前展諮詢　本年底前審議草案

今年是香港回歸25周年，港府正就《基本法》第23條進行立法工作，保安局局長鄧炳強早前公布，預計本屆政府任期完結前展開諮詢，下半年將草案提交立法會審議。根據保安局文件顯示，當局定於今年年底前，將草案提交立法會審議。

特區政府亦會為訂立網絡安全法例進行準備工作，加強香港關鍵資訊基礎設施的網絡安全。



今年是香港回歸25周年，港府正就《基本法》第23條進行立法工作。(資料圖片)

根據保安局呈交立法會文件，當局表明特區政府正積極推展《基本法》第23條本地立法的工作，包括參考過往的研究和資料、《香港國安法》的實施經驗及法庭相關裁決，以及國家及其他司法管轄區的相關法律及實踐經驗，並考慮香港近年的實際情況，制訂有效和務實的方案和條文，並擬備適切的諮詢及宣傳計劃。

保安局指出，正爭取時間盡快推展有關工作，以期在今屆政府完結前展開有關諮詢，並在今年年底前將草案提交立法會審議。

保安局局長鄧炳強早前出席立法會會議時表示，保安局正與律政司研究就《基本法》23條立法，同時會完善《官方機密條例》，更好防範間諜和竊取國家機密罪行，預計本屆政府任期完結前展開諮詢，下半年將草案提交立法會審議。

特區政府會為訂立網絡安全法例進行準備工作。（Getty Images）

將為網絡安全法例進行準備工作

另外，保安局又指出，隨着資訊科技的廣泛應用，加強網絡及數據安全對維護國家安全日益重要。特區政府會為訂立網絡安全法例進行準備工作，通過立法方式清晰訂定關鍵資訊基礎設施的營運者的網絡安全責任，加強香港關鍵資訊基礎設施的網絡安全。在訂定網絡安全法例的具體建議時，當局會諮詢相關業界，並會就立法建議進行公眾諮詢。

保安局會制定指引，協助各政策局及部門根據日後新訂立的網絡安全法例及相關措施在各自職責範圍內評估和管控有關網絡安全、數據安全及供應鏈安全的風險，以履行維護國家安全的責任。