23條立法一併完善機密法　鄧炳強批間諜助罪犯流亡：俾埋你讀書添

政府計劃今年上半年展開《基本法》第23條立法諮詢，下半年提交立法會。自由黨立法會議員李鎮強今日（26日）於立法會會議中，問到間諜活動在港的情況，以及未來會如何針對這些行為。



保安局局長鄧炳強回應指，未來23條立法期間，將包含修訂現有的《官方機密條例》。他又揚言，外國間諜活動與本土恐怖主義「有必然關係」，例如為犯罪分子在外國提供「保護傘」，表明會嚴厲執法。



鄧炳強：反修例乃外國間諜滲透實例

鄧炳強表示，國家自改革開放以來迅速發展，有些國家採取「零和博弈思維」，西方國家沒有以正向思維看待中國崛起，沒有理會中國「人類命運共同體」的理念，散播「中國威脅論」，拉幫結派，營造冷戰對抗格局。當中，「滲透」和「間諜」活動就是重要手段，具體手法包括策反公務人員、收買代理人以謀取自身利益等。其中，2019的「黑暴」事件就是顯著例子，是海外勢力所推動的「顏色革命」。

鄧炳強指，現行禁止間諜活動的法例為《官方機密條例》，包含的內容比較狹隘，只涉及闖入禁地，洩露對敵人有利資料等，明顯無法規管林林總總的間諜行為。政府當局會繼續按《港區國安法》第53條，與駐港國安公署加強訊息共享，並在23條立法期間，與律政司研究如何一併完善《官方機密條例》。

國安相關法例一律具域外效力

經民聯梁美芬問到，條例修訂時有沒有考慮改名，以示和國家的《國家機密法》接軌，並將不同機密分級。鄧炳強表示會考慮相關意見，又表明會加強相關執法部門對新例的培訓及添置有用裝備。

民建聯周浩鼎提到，23條立法會否針對一些逃到海外，遙控隱藏代理人的犯罪分子。鄧炳強指，國安相關條文具有域外效力，不點名舉例有通緝犯（指前立法會議員許智峯等），在立法會選舉前夕，呼籲香港人違反選舉相關條例。他指法例有域外效力，執法部門會收集證據，盡力將這些人拘捕。

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間諜活動安頓犯法者流亡：俾埋你讀書添

選委界馬逢國問到，間諜罪可能涉及一些用暴力手段推翻政權，是否與本土恐怖主義的手法目的類似，局方有否掌握海外間諜活動，與本土恐怖活動的內在聯繫。

鄧炳強表明，外國間諜活動與本土恐怖主義「兩者有必然關係」，這些人希望在社會做到煽動仇恨和分化，具體手法包括培植本地恐怖主義，如提供資源技術、教導製造炸彈、為犯罪分子提供「保護傘」，讓他們逃到外國後安頓生活，「仲俾埋你讀書添。」政府一貫的立場是依法打擊，但為免影響執法工作效力，具體行動細節不便透露。