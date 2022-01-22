23條立法｜梁君彥：快馬加鞭處理　惟議會非橡皮圖章「急唔嚟」

新一屆立法會開鑼之初，隨即爆出「洪門宴」政治風波，20名立法會議員因出席港區人大代表洪為民的生日派對，而未能出席首次會議。立法會主席梁君彥今日（22日）在電台節目重申，議員猶如金魚缸中的金魚，受市民全方位監察，行為會被放大，提醒議員處事要考慮政治後果，相信議員已上了一課。



港澳辦主任夏寶龍早前與部分立法會議員會面，梁君彥認為港澳辦負責香港事務，在適切時候提點議員並沒問題，又稱未來議會將與政府互相監督和配合，兩者沒衝突。



梁君彥相信「洪門宴」議員已上一課

涉及「洪門宴」事件的20名立法會議員，其中4人因隔離檢疫令，直至本周三（19日）的會議仍未能「齊人」開會。梁君彥料4人可出席下周三（26日）的立法會大會，並形容議員是金魚缸入面的金魚，「係金魚缸外面望金魚大條啲......如果係金魚缸入面有咩事，出面嘅批評好尖銳。」

他提醒議員要小心行事，除法律後果外，更要考慮到政治後果，即使當時認為行為沒錯，市民也未必同一尺度衡量，相信議員已上了一堂課。

夏寶龍插手議會？梁君彥：適切指導無問題

20名立法會議員月初赴深圳與夏寶龍會面，梁君彥認為夏寶龍提出五點希望是適當的提點，「今屆議員唔可以學似上屆咁可以hea，可以自由去玩，鐘意玩到幾癲就幾癲。」被問到會面是否顯示港澳辦管理立法會事務，梁君彥稱，香港是國家入面的一個特區，所有事務由中央授權，港澳辧負責管香港事務，在適切時間作出適切指導、意見和提點完全沒有問題。

他說，監察政府與配合政府並非兩個相反方向，形容政府運作猶如一個齒輪，議員工作不是要煞停齒輪，令議會如過往般停擺，而是在齒輪運作不順時「加啲油」，並希望政府吸納議員意見，不要夠票便「㩒掣」通過。

立會選舉公開透明 比自認民主國家做得好

被問到今屆立法會選舉投票率僅約3成，是否意味着立法會認受性不足，梁君彥強調本港選舉公開和透明，比很多自認民主的國家做得更好，投票與否屬個人選擇，又指去年紐約市長選舉投票率只有2成多，「係咪紐約市長得唔到市民認同？」

對於歐洲議會日前通過決議譴責香港人權及言論自由惡化，梁君彥指，很多國家和傳媒惡意批評，沒有查核事實，例如有傳媒將民建聯梁熙誤當成是前本土民主前線發言人梁天琦，「呢個係傳媒嘅大笑話。」

快馬加鞭處理23條：但「急都急唔嚟」

至於未來立法會會否處理有關政制改革的議案，梁君彥認為現時言之過早，首先要向中央和市民證明，完善選舉制度後的立法會「做到嘢」，能夠解決深層次矛盾，「如果做得到，我覺得條路係光明嘅，可以一步一步去做好。」他指出，來年立法會須快馬加鞭處理23條立法，但強調立法會並非橡皮圖章，必定會諮詢市民意見，政府亦要清楚解釋條文，過程「急都急唔嚟」，由政府及法案委員會主席決定進度。