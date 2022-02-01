外傭檢疫單位不足　外傭中介：「炒黃牛」、熔斷機制夾擊感折磨

勞工及福利局局長羅致光早前形容外傭荒問題未見曙光，同時面對外傭檢疫單位供不應求問題。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，香港僱主及中介公司面對檢疫酒店房間被「炒黃牛」及熔斷機制夾擊，在本地的外傭月薪索價最高1萬元，令基層僱主請人更難，冀新一年供應問題可緩和。



目前有三間指定外傭檢疫酒店，廖翠蘭在港台節目《千禧年代》表示，過去一年對於要請外傭的市民而言是折磨，除了要摸索如何預訂酒店房間，且成功率非常低，早前竹篙灣檢疫中心房間價錢被炒高到2千至1萬元不等；即使酒店房間每晚650元，被壟斷後也加價至800元，另加手續費，向勞工處反映酒店房「炒黃牛」情況才稍改善。

除了訂房難，廖翠蘭指出，熔斷機制下飛機無法來港，但訂房的全數費用也不獲退還，徘徊在訂機票及訂酒店的輪迴，僱主失望，中介公司亦吃力不討好。

她又指，本地傭工也索價6千至1萬元不等，直言「根本不合理」，倘家中人數多、有初生嬰兒、有特別照顧需要的長者，或家中沒有給外傭的獨立房間等，也難以聘請傭工。

廖坦言，有錢的家庭有能力搶檢疫房間，但基層僱主也有請外僱的需求，曾向政府反映可根據簽證批出的時間供應房間，但對方指人手不足而未能安排。她認為，印尼疫情不太嚴重，所有來港外傭已接種兩針疫苗，希望新一年供應問題可緩和。