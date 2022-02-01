賀歲片錯失新年黃金檔期　田啟文：對創作者及投資者是重大打擊

受第五波疫情衝擊，社交距離措施再次收緊，戲院關閉令賀歲片無法上映。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，戲院成為疫情下的「陪葬品」，港產賀歲片錯失新年黃金檔期，形容對創作者及投資者是一個重大打擊，促請政府「客觀啲、科學啲去睇，唔係一刀切將全部表列處所停晒」。



受第五波疫情衝擊，社交距離措施再次收緊，戲院需要停運。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

田啟文在港台節目《千禧年代》表示，疫情下屬表列處所的戲院要停運，無奈指「戲院不知點解成日被政府攞嚟祭旗，唔畀你做生意……戲院裡面風險指數有幾大、運作模式帶來感染風險有幾多，需要大家客觀啲、科學啲去睇，唔係一刀切將全部表列處所停晒……戲院係一個陪葬品，我覺得好無奈。」即使政府提供補助，他認為只是杯水車薪，也不足以交租。

今年春節檔期原本有3部港產片要上映，田啟文表示，除夕至大年初三本是黃金檔期，帶來最多票房，即使可留待疫情過後上映，「唔係無人睇，但唔係應節，部分橋段為賀歲而設」，形容是對創作者及投資者的一個重大打擊，或形成骨牌效應令行業萎縮。

戲院不知點解成日被政府攞嚟祭旗，唔畀你做生意……戲院裡面風險指數有幾大、運作模式帶來感染風險有幾多，需要大家客觀啲、科學啲去睇，唔係一刀切將全部表列處所停晒……戲院係一個陪葬品，我覺得好無奈。 香港電影工作者總會發言人田啟文

田啟文表示，即使政府提供補助也只是杯水車薪，不足以交租。（資料圖片／龔嘉盛攝）

戲院業嘆手停口停

去年中UA院線突然全線結業，戲院商會理事長袁彥文在同一節目表示，經歷兩年疫情，不少會員「蝕住做」，故UA結業非無跡可尋，但無疑是一個震撼消息。

疫情下多部電影無法上映，袁彥文表示，在2018、2019年全港票房收入約19億元，但至2020年票房大跌約7成，加上小食部不可營業，令收入跌至超過8成，預計陸續有更多戲院會結業。

袁彥文稱，租一間數萬呎的戲院，月租400至600萬元不等，收緊社交距離措施，食肆仍可做日間堂食、外賣，但戲院則要完全停運，以及繼續交租、管理費，形容完全手停口停。他指，疫情初期業主仍願意減租，但幅度仍不及停運造成的損失，「業主的幫忙有限，政府的補貼都一樣」；亦有員工轉行，料繼續關閉戲院亦要推行無薪假，甚至裁員，但不想發生。