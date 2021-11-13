通關｜陳肇始：入戲院、健身室應打針　內地視察後有通關時間表

政府近日為準備與內地盡快通關，收緊多項防疫措施，包括到政府場地要使用安心出行。食衞局局長陳肇始今日(13日)出席電台訪問時表示，個人認為市民出入戲院及健身室等場所亦應要接種疫苗，指在擴展使用安心出行的同時，市民接種疫苗更重要。

近日本港再出現豁免檢疫機師進入社區後確診的個案，陳肇始兩次被問及相關確診個案會否影響香港與內地通關的進度，她指需待內地方面到港視察情況並面談，才會有通關時間表，期望可爭取讓內地專家盡快到港。



政府會盡力鼓勵市民接種疫苗

陳肇始於香港電台《星期六問責》中指，食環署已與飲食業界就強制使用安心出行開展商討，「一般大家都準備好時，就會推行」。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授 袁國勇近日亦建議須有疫苗護照才可以出入指定處所，陳肇始表示，「我自己覺得睇戲應該要去接種」，又稱健身室亦有風險，出入應要打針，至於食肆現時就已要求C類及D類員工接種，Ｄ類食肆顧客亦要有三分之二人完成接種。她說，鼓勵接種疫苗要盡力去做，而政府一方面擴大安心出行的應用，已有部分追蹤功能，但接種疫苗更為重要。

陳肇始表示，要待內地專家盡快到港視察後，按情況可有通關時間表。 （廖雁雄攝/資料圖片）

希望盡快安排內地專家到港視察面談

問到通關進度，陳肇始表示，早前與內地方面的會議已初步就健康碼及溶斷機制進行討論，而港方亦已在會議後提交報告，希望可以盡快再安排會議。她說，早前內地方面欲到港視察及面談，「希望呢個會盡快發生得到」，並視乎情況有通關時間表。她說，創科局已就安心出行應用程式到內地時如何轉為健康碼進行研究，並有參考澳門做法。

熔斷機制安排未有分歧 需向內地解釋本港個案定義

陳肇始表示，與內地仍在討論通關後的熔斷機制安排，雙方並未出現分歧，只是本港對輸入或輸入關連個案有特別定義，需向内地解釋本港如何處理患者和密切接觸者，她稱，政府過去在有需要或有較高風險時，亦有封區檢測或安排住戶到檢疫中心，即使和内地做法不完全一樣，在防疫上仍能達到效果。

節目中陳肇始兩度被問及近日本港出現確診個案，更有機會已傳入社區，會否影響通關進度，她都未有正面回應，僅指運房局已立即與航空公司商討，並提出方案處理，指航空公司亦表示會加強員工在外地的閉環式管理。