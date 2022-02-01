虎年集氣｜心衰竭峰峰迎曙光正換心　父母守手術室：我哋一定會贏

在兒童醫院深切治療部留醫已逾半年、緊急求心的13歲峰峰，在虎年大年初一即迎來新轉機。峰峰本來是家中開心果，但去年8月飛來橫禍，突患擴張性心肌病變，需臥床勇抗病魔，其父母梁生及梁太早前曾作公開呼籲，盼獲有心人善心捐贈。

據悉，醫院昨晚已覓得合適心臟可供移植之用，峰峰已於今早9時許進入手術室，目前正進行手術，估計今晚完成。梁生及梁太接受《香港01》訪問時坦言心情緊張，「好驚同好擔心，始終都係大手術，又驚手術後有排斥同感染」，兩人亦於為愛子開設的FB專頁報喜「集氣」，「峰峰，我哋打大佬喇，之前我哋咁多關都過到，有哂經驗㗎喇，我哋一定會贏㗎，我哋將會迎接人生新嘅一章」，帖文獲不少網民留言送上鼓勵及支持。



峰峰已於今早9時許進入手術室，目前正進行手術，其父母梁生及梁太形容：「峰峰，我哋打大佬喇，之前我哋咁多關都過到，有哂經驗㗎喇，我哋一定會贏㗎，我哋將會迎接人生新嘅一章」。(「心繫-峰峰 正等待新心的小朋友」專頁截圖)

13歲的峰峰（左）確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

去年8月入院 完全倚賴儀器維生

活潑好動的峰峰去年8月7日突現氣喘、發燒，胸口痛及咳嗽，翌日轉送東區醫院兒科病科，轉入深切治療部，同日轉送兒童醫院深切切療部接駁人工心肺機。其後病情未見好轉，左右心室衰竭，遂轉為安裝雙心室輔助器。9月初醫護曾嘗試為峰峰移除外置式右心室輔助器，但發現心臟沒法正常運作，其主診醫生當時指，峰峰需完全倚賴儀器維生，病情危殆，急需進行緊急心臟移植，否則不堪設想，呼籲公眾善心捐贈。

等待逾大半年 年廿九晚終有合適心臟供移植

等待逾大半年，峰峰病情終迎來曙光。梁生及梁太今（1日）透露，醫院昨晚（1月31日）已覓得合適心臟供移植之用，峰峰今早9時許進入手術室，目前正進行手術，估計需時8至10小時完成。

父母專頁報喜求集氣：好驚同擔心 始終係大手術

他們坦言心情緊張：「好驚同好擔心，始終都係大手術，又驚手術後有排斥同感染」。與此同時，他們亦於為愛子開設的FB專頁報喜「集氣」，「峰峰，我哋打大佬喇，之前我哋咁多關都過到，有哂經驗㗎喇，我哋一定會贏㗎，我哋將會迎接人生新嘅一章」，帖文獲不少網民留言送上鼓勵及支持，「加油，一定得」、「峰峰加油，好似老虎咁精神見大家！」

梁生及梁太，曾在醫院協助下召開記者會，為愛子作公開呼籲，兩人談及峰峰病情時不禁聲淚俱下，梁媽媽曾表示，作為父母，最希望子女健康成長，「但從來冇諗過個仔同死亡咁接近，以前可能想佢讀好書，搵到佢想做嘅嘢，但係而家乜都唔夠膽諗，只係希望佢可以長命百歲。」

13歲峰峰活潑好動兼孝順 父母：之前成日喊 𠵱家好堅強

梁爸爸曾指，峰峰平日活潑好動，一向甚少病痛，亦熱愛游泳等水上活動，雖然小小年紀亦相當孝順，即使週末與親友前往離島遊玩，亦不忘購買小飾物作為紀念品，「因為知道媽媽要返工，諗住氹吓佢。」梁爸爸續說，家中並無心臟病史，對於兒子健康突變，他亦不禁拭淚，但峰峰仍樂觀面對，「雖然佢之前成日都喊，但𠵱家佢好堅強，有信心自己會好得返。」

13歲的峰峰確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

「佢話我都唔放棄，爸爸媽媽你哋都唔好放棄我。」非常擔憂兒子病情的梁生及梁太聲淚俱下。 （余俊亮攝）

13歲的峰峰確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）