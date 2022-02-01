疫情｜Omicron、Delta夾擊　高拔陞：農曆年後海嘯式爆發隨時發生

踏入虎年，長假期活動隨時令疫情加劇，醫院管理局行政總裁高拔陞今日(1日)在網誌表示，過去幾星期，在Omicron和Delta兩隻變異病毒株夾擊下，每天近100宗新增確診個案，不少來自不明源頭的傳播鏈，新年後出現大型爆發的機會已達危險水平，形容海嘯式的爆發可以隨時發生。他呼籲市民在農曆新年期間盡量留在家中，並減少跨家庭聚會。



高拔陞呼籲市民在農曆新年期間盡量留在家中，並減少跨家庭聚會。（資料圖片/張浩維攝）

高拔陞稱，最近已重啟位於亞洲國際博覽館的社區治療設施內約1000張病床，加上北大嶼山醫院香港感染控制中心的800張病床，會主力接收病情較穩定的確診病人。公立醫院的1200張隔離病床，則會接收較有醫療需要的確診病人，例如長者或兒科病人。如有需要會隨時調動超過600張二線隔離病床，以及進一步增加社區治療設施的病床數目。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



+ 15

目前兒童和長者接種疫苗的比率較低，高拔陞指如這兩個群組出現大規模爆發，情況將會不堪設想。過去一段時間公院特別加強了照顧這兩個組別病人的準備，包括相關經驗人員調度部署及加強醫護人員訓練；各醫院亦庫存了約1500部呼吸機，有超過1000名醫護人員曾接受培訓，熟習使用呼吸機。

+ 4

高拔陞表示，近日接種疫苗的人數開始明顯回升，希望是戰勝疫情的曙光，他期望出現接種疫苗人數以「幾何式」或「海嘯式」的速度增加，才可以阻止疫情進一步惡化。