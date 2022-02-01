22宗未明源頭創第五波疫情新高　張竹君：檢測多咗更易搵到個案

踏入虎年，本港新增個案仍處於高水平，本港今（1日）新增129宗確診，102宗屬本地感染，其中無源頭個案佔22宗，創第五波疫情新高，初步確診則有90多宗。

未知感染源頭患者居住地點遍及全港，其中土瓜灣、紅磡、葵涌、屯門及屯門區最少有兩座疫廈上榜，涉及Delta病毒株的不明個案則有兩宗，分別居於太和邨翠和樓及油塘邨貴塘樓。衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，近日檢測人士增加，「可能會更易搵到個案」，但提醒市民不明源頭個案增多，「見到相關區域可能有隱性傳播。」



▼2月1日 年初一市民到黃大仙檢測站檢測▼



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張竹君指，今日是自第5波疫情以來最多源頭不明個案的一天。(鄭子峰攝)

張竹君指，今日129宗新增個案中，輸入個案佔27宗，另102宗屬本地個案，其中9宗懷疑有Delta病毒株，大部份是彩雲邨居民，另有81宗懷疑為Omicron病毒株個案。



無源頭個案共錄得22宗，再破第五波疫情紀錄，Omicron確診者居住地遍及全港各區，包括西營盤毓明閣、大坑東邨東滿樓、土瓜灣燕安街28號、土瓜灣上鄉道中南大廈、紅磡時盛大廈、紅磡蕪湖街裕新大廈、長沙灣麗翠苑 3座、深水埗南昌街137-139號、荃灣海濱花園海銀閣、葵涌石籬二邨石華樓、石蔭東邨蔭裕樓、元朗朗屏路玉屏樓、屯門龍門居7座、屯門澤豐花園澤富樓、屯門湖景邨湖光樓、大圍美城苑暉城閣、大埔美新大廈等。

2月1日大年初一尖沙咀市況，疫情無減賀年氣氛：



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第五疫情以來最多無源頭個案

張竹君又指，另有兩宗Delta源頭不明個案，確診者居於太和邨翠和樓，但非早前垂直傳播相關個案，該患者在藍田工作，有機會在藍田感染；另一確診者則住在油塘邨貴塘樓，在柴灣工作，張竹君指，Delta個案可能已由黃大仙區向九龍東區一帶蔓延。

她又表示，今日是自第5波疫情以來最多源頭不明個案的一天，她續說，社區出現不同個案，不少尚未覓得源頭。她又提到，檢測人士增加，「可能會更易搵到個案」，且不明源頭個案增多，「見到相關區域可能有隱性傳播。」

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▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



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▼1月31日九龍城街市市民買雞買海鮮做團年飯▼

