薛永恒稱利用疫苗通行證內資料　有助做好疫情追蹤工作

疫苗通行證將於本月24日擴展至食肆等室內場所，市民要打一針才能堂食，安心出行應用程式已增新功能，加入「電子針卡」，進入場所的市民嘟安心出行二維碼後可顯示打針紀錄。創新及科技局長薛永恒接受商台訪問時表示，研究為處所負責人提供其他數碼工具，顧客在工具前展示疫苗通行證，已可證實通行證的真偽，有助減低場所的人手壓力。

安心出行下載量至今達750萬，而疫苗通行證則已具備姓名等個人資料，薛永恒稱比起研發新程式將安心出行變為實名登記，傾向先利用好疫苗通行證内的資料，協助做好追蹤工作。



創新及科技局長薛永恒表示，除了方便市民，亦會改善食肆及表列處所使用的「驗證二維碼掃瞄器」程式，確保疫苗通行證不會對處所造成人手壓力。他稱，有處所負責人及商會代表提出，用已經安裝程式的手機或其他工具掃客人的二維碼比較不便，會否考慮為處所提供其他數碼工具，只要市民在工具前展示疫苗通行證，已可確認通行證的真偽。

薛永恒表示，研究為食肆提供其他數碼工具可簡易核實針卡真偽。（資料圖片/歐嘉樂攝）

至於疫苗通行證會否擴展至公共交通工具，薛永恒稱當局要小心衡量，因為新工具或新的方法，難免要用到額外的時間和人力，或會影響到防疫抗疫效果，如因要掃安心出行或展示疫苗通行證，或令整個流程拖慢，需要取得最好平衡，會尊重防疫專家意見，留待他們做最後決定。

雖然本港受第五波疫情影響，暫未能與內地通關，薛永恒稱，香港健康碼的籌備工作未停止，目前有超過80萬人下載港康碼，65萬人已經開通程式，一旦疫情受控，可更快推動通關。