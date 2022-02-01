彩雲邨續錄多宗Delta變種病毒　張竹君：由黃大仙蔓延九龍東趨勢

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，新增129宗確診個案，當中9宗懷疑與delta有關，大部份居住彩雲邨，另外有22宗不明源頭個案，創第五波新高，有兩宗分別居住大埔太和邨翠和樓或油塘邨貴塘樓。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日在黃大仙發現不少delta個案，並有跡象向九龍東蔓延。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增129宗確診個案中，有102宗本地個案，其中9宗懷疑與delta有關，大部份居住彩雲邨。

張續指，22宗源頭不明個案中，部份懷疑與delta有關，分別是大埔太和邨翠和樓，與早前出現垂直傳播無關，患者在藍田工作，估計有機會在藍田受感染，另一宗個案居住油塘邨貴塘樓，於柴灣工作。

黃大仙、藍田、油塘均現Delta蹤影

張指出，雖然社區內Omicron變種病毒佔大部份個案，但近期發現黃大仙、油塘及藍田都有懷疑delta個案，「有由黃大仙區向九龍東區一帶蔓延跡象。」

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兩機場工作患者 病毒基因證與尼泊爾航班同源

另外，早前在機場工作的患者64歲男清潔工（#14013）和25歲男子（#13945）經基因分析後，發現與之前尼泊爾1月25日班機一樣，當時有很多人確診，估計他們有機會時當時受感染。

張補充，兩名患者在機場工作會接觸抵港人士或確診個案，分別負責清潔廁所或負責派樽，雖然兩人都有着全套個人防護裝備，但當時兩日內有很多同一班機的確診個案，有機會病毒量很高，或在脫下防護裝備時不小心受感染，但未知哪一個步驟出問題，「亦都唔會搵到返個原因。」

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