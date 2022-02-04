油旺變天｜重建速度追不上樓宇老化　韋志成倡設財政及土地儲備

市建局早前完成歴時四年的「油旺研究」，行政總監韋志成接受訪問時提到，即使規劃好新發展區的土地用途佈局，但亦需要考慮長遠市區更新可能面對的問題，包括現時市區重建速度根本追不上樓宇老化，而另一方面市區更新工作涉及大量財政及土地資源，需探索現行的模式在未來是否需要改變，包括引入市區重建的專項財政儲備及建立用於安置時的土地儲備。



▼油旺研究五大發展節點▼



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韋志成指出，市建局在過去20年重建了約1500幢失修樓宇，惟同時間私人發展商重建的規模是市建局的一倍，除了引證市建局不可能獨力支撐市區更新工作，兩者的重建速度相加亦不可能追上50年舊樓的老化速度，「喺可見嘅將來，重建速度同老化速度嘅差距會再拉遠，因為今天30年樓齡嘅樓，20年後又變成50年樓，全香港嘅樓一直會老化時。」

倡修公契要求業主預留款項維修

他認為，70年樓齡的舊樓，增長速度在未來10多年仍會較50年樓齡的舊樓慢，亦低於重建速度，換言之，應加強舊樓復修的工作，令舊樓的壽命可進一步延長，拖長需要重建的時間。韋志成說，第一階段應為較為「年青」的樓宇作出「預防」措施，協助該批樓宇建立保養支出的財政儲備，並為新樓及半新樓的大廈公契著手，要求業主須付一定費用預留維修大廈之用，列明維修儲備的重要性。

市建局行政總監韋志成表示，重建追不上樓宇老化的速度，故未來要多做復修。（羅君豪攝）

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其後，繼續透過樓宇復修工作，令容易日久失修的50年樓齡舊樓的壽命，可延長至70年樓齡壽命，減少整體需要重建的需求。韋志成透露，香港社會亦需要考慮是否要沿用現時的重建模式：「我哋現時其實係用重建後買新樓嘅業主付出嘅錢，去為下一幢舊樓嘅重建提供彈藥，長遠落去係咪真係可持續呢？」

他建議社會可尋求共識，設立一個專為舊區重建的財政儲備，由儲備基金撥款處理重建，「否則繼續用重建時賺新業主嘅錢，去展開下一個重建項目，長遠睇未必係一個好方法時。」韋志成亦指，重建亦應考慮安置問題，故有需要設立土地儲備應對，「正如油旺重建，我哋正正面對緊缺錢缺地嘅情況，如果一早已經有呢啲儲備，好多項目或者可以更早、順利展開。」