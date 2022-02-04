油旺變天｜八文樓重建藍圖曝光　地標式綜合發展區　創200億收入

市建局早前公布歷時四年才完成的「油旺重建規劃研究報告」，建議在旺角至油麻地一帶、面積212公頃的範圍內，分5大發展節點，包括在花墟徑附近興建大型水道公園；活化油麻地果欄成旅遊景點；活化旺角街市成為特色市集，整合周邊小販攤檔；將「八文樓」納入「西九龍門戶綜合發展」等。

市建局行政總監韋志成接受訪問時透露更多規劃概念，當中將以轉移地積比及街道整合的形式，將「八文樓」重建成西九龍另一個地標式的綜合發展區，「如果用舊方法重建，我哋(市建局)要蝕300億，但用新方法去做，可能會賺200億。」



市建局行政總監韋志成介紹「油旺重建規劃研究報告」的規劃概念。（羅君豪攝）

市建局在油旺研究報告中，提出幾大主要區域作為重點重建區域，包括水渠道城市水道、亞皆老街商貿／聯繫樞紐、旺角街市更新活化、油麻地果欄建築群保育、油麻地南「西九龍門戶」綜合發展等。

重建後設甲級寫字樓、酒店

其中，油麻地南西九龍門戶綜合發展，範圍覆蓋渡船角一帶，因涉及樓多人口密集的「八文樓」（即文華新村），料逾3,000個舊單位逾萬人口受影響，最受注目。在重建藍圖中，該處可發展為高端甲級寫字樓、零售商業、酒店、文化藝術及住宅等混合用途。

▼油旺研究五大發展節點▼



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地盤可擴張至5公頃

市建局行政總監韋志成接受訪問時指出，八文樓在興建時政府未有地積比的概念，只需依據「街影法」便可，故其地積比達17.6倍，遠超現時九龍區的最高地積比水平。他表示，按現時法規地盤重建後的地積比高是9倍，按1.5公頃地盤面積計算，最多只能重建成2,200個單位，「我哋計過數，會蝕至少300億，係唔可行嘅做法。」

韋志成提及，在今次的油旺研究中，已檢視透過地積比轉移，可將區內一些未有用盡地積比、並位處於較難大規模重建的建築物，將其「剩餘」地積比取出，轉移予有重建潛力的地盤，令後者可建樓面積提升，增加重建效益。

有「八文樓」之稱的文華新村將納入重建範圍，韋志成稱該址會利用新方法重建，日後可變成200億元收益。（資料圖片／洪業銘攝）

韋志成指，八文樓有多條馬路，倘「殺街」整合地盤，便可令地盤用盡空間，面積可由現時1.5公頃增至5公頃。他又指，加上透過地積比轉移，地積比增加後可建單位變成6,500個，重建可行性大大提高，尤其是財務可行性方面，「粗略估算，用新方法重建八文樓係可以變成200億收益。」

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地下通道連接果欄及新大樓

此外，韋志成亦再交代油旺重建藍圖的其他主要項目概念，例如備受商販關注的油麻地果欄保育方案。市建局早前已提及會於巧翔街興建一座新大樓，地下會預留重置果欄的批發業務，韋志成透露，會研究於新大樓地底興建一條專用隧道連接新大樓及果欄，容許批發貨物經地底搬運而毋須佔用路面，「果欄最大問題係佔用好多路面空間，如果繼續喺同一個地方、又或者批發部份一定要佔用地面，其實解決唔到現時路面擠塞問題。」

至於果欄建築群會活化保育，發展新的零售、餐飲、休閑及藝文用途，新大樓上蓋可作商業發展，包括服務式住宅。

市建局擬將果欄內的二級歷史建築群活化保育，並打造成旅遊景點，而巧翔街將興建一幢大樓作批發用途。（資料圖片/高仲明攝）

至於研究範圍北面的「水道公園」，則會重開彌敦道至界限街一段的鋪面渠，類似韓國清溪川般在河道兩旁設綠化公園，並在兩旁興建商住或服務式住宅混合發展亦可能會有摩天大廈的設計，沿途商業街會以特色建築提升吸引力。

至於重建旺角街市，韋志成透露會整合周邊的小販攤檔，建立特色市集大堂在新大樓內，並會加入與飲食相關的零售及表演場地，設有玻璃幕頂。

韋志成表示，重建藍圖必然需要政府、市建局及私人發展商參與才能達成，市建局未來會在上述指定的重建地盤推展「先行項目」，亦會在其他地區嘗試應用街道整合及地積比轉移等方法，亦會研究鼓勵私人發展商參與重建的誘因，加快重建步伐。