油旺變天｜重建集中劏房密集區　本研社憂重建變另類「消滅劏房」

市建局「油旺研究」早在2017年展開，最近終於公開研究報告。本土研究社成員陳劍青認為，不少發展範圍位處劏房集中地，估計約萬名居民受影響，質疑若無足夠的安置大廈，最終只會等於直接「消滅劏房」，令一班基層劏房居民無處容身，加劇本港的房屋問題。

對於市建局建議利用「轉移地積比」作為新的規劃工作，陳劍青批評做法如「數字遊戲」，使市建局可「賺到盡」。他指，市建局在社區內搾取大量密度及地積比，令某些項目的發展密度更高，加劇了地區承載力，反建議市建局撥出更多社福用地，興建更多安置大廈等，以回饋原來的社區，「你攞左新嘅地積比，除咗轉成自己收益，亦要攞返相應比例回饋。」



市建局表示，在油旺研究範圍內的3,350幢現有樓宇，有約65%的樓齡超過50年。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳劍青表示，市建局公布的「五大發展節點」主要位處民居，特別是劏房集中地，例如有「八文樓」之稱的文華新村、太子舊樓一帶等，擔心最終有不少劏房戶受影響，估計約萬名居民要面臨迫遷。

港澳辦主任夏寶龍曾表明要「告別劏房」，惟陳劍青質疑，若重建後無足夠的安置的大廈，最終只會等於另類的「消滅劏房」。他解釋，過去市建局的重建項目，不少都變成「豪宅」或「首置盤」，基層市民不可能負擔，故憂慮只會加劇房屋問題，屆時劏房戶或只能搬到較偏遠的地區，「等於幫市區內，中下階層可以住得起嘅劏房『清零』。」

他又指，現時市建局已公布相關「發展節點」，擔心業主或發展商見到契機，「早著先機」先收購或趕走原有住戶，當中包括現有的劏房戶。

▼油旺研究五大發展節點▼



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批保育都可「賺盡」

現時市建局建議可轉移地積比，將「送出地盤」的樓面面積轉予「接收地盤」，日後「接收地盤」可提升額外建築面積最多20%。陳劍青以市建局「618上海街」的保育項目為例，該歷史建築的地積比仍未用盡，即日後可變成「送出地盤」，轉讓剩餘的地積比予「接收地盤」牟利，「連保育都要賺到盡。」

他批評，該模式如將區內「等量化計算」，「其實無得咁計，呢條街起密咗，本身附近居民嘅環境都係差咗，例如唔會因為上海街某個位轉走咗地積比，就等於一致咗。」

除了地積比轉移外，市建局今次亦提出「整合街區」概念，即小型街區可整合成較大的發展地盤，原有道路空間所產生的建築樓面面積可分配予各地塊。陳劍青認為，若結合地積比轉移及「整合街區」，估計可增加近50%樓面面積，「將賺到盡嘅模式推向極致。」

本士研究社成員陳劍青表示，油旺報告內不少重建選址是劏房集中地，擔心最終直接「消滅劏房」。（資料圖片／李澤彤攝）

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促回饋社區

陳劍青認為，油旺區是全港市民都會去的地方，是大家都會用到的公共資源，惟現時發展面積大增，即使日後所居住的大廈無須被收購，但當區住戶更要承受加劇密度的環境影響。因此，他建議市建局應撥出相應的樓面面積予受影響的社區，例如預留更多社福用地，並興建更多安置大廈等，「無端端喞多至少20%嘅地積比畀自己，但你會攞返出嚟比社區、公眾嘅係乜？」