疫情｜消息：醫管局周三放寬出院條件　無需檢測陰性以減住院日數

撰文：黃偉倫
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第五波疫情持續，消息指，當局將更改出院條件，只要3個呼吸道樣本的CT值為33或以上（即病毒量低）就可以出院。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（1日）在疫情記者上回應，現時確診個案愈來愈多，醫管局一直與專家商討出院條件，有結果會適時公布。

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擬改回以3個呼吸道樣本CT值33或以上為出院條件

之前新冠肺炎確診者的出院標準，為3個呼吸道樣本的CT值為33或以上，但早前一度收緊。有消息指，當局將改回之前的標準，最快明日（2日）生效。

目前，病人出院需連續兩個核酸檢測陰性，因此平均需住院17日，而容許3個樣本CT值33或以上就可以出院，估計病人只需要10至12天，大部分病人可提早出院。

劉家獻沒否認將放寬出院條件：一直與專家及防護中心商討

被問到是否改回之前的標準時，劉家獻未有否認，他表示一直與專家及衞生防護中心商討，因應情況適時更新指引，現時確診個案愈來愈多，適合時會向外通報。他又指，有與香港大學合作，將病人的病毒樣本送到港大做病毒培植，當Ct值達到一個數值，便不能培植病毒，相關資料會給予不同專家商討，以研究出院指引是否可更新。

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