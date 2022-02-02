初一封區｜大埔太湖山莊、深水埗大坑東邨共現4宗初陽 1宗待定

政府昨日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自6時、8時起分別限制在深水埗東滿樓及大埔頭太湖山莊內的人士須接受強制檢測。政府今（2日）宣佈分別於上午約7時45分、及10時完成深水埗及大埔之檢測行動。



今（2日）於大埔頭太湖山莊197戶中發現3宗初步陽性；至於深水埗東滿樓發現1宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果為不確定的個案。



政府宣佈自今早十時起，大埔大埔頭太湖山莊內已完成強制檢測行動，其中634名身處人士接受檢測，其中發現3宗初步陽性檢測個案。另外，衛生署到訪197戶中，有14戶在過程中沒人應門，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

太湖山莊居民自10時起如能出示陰性檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

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另外，今日較早前，政府於上午約7時45分完成深水埗大坑東邨東滿樓強制檢測行動。在381名受檢測人士中，發現1宗初步陽性個案、及1宗結果為不確定的個案。行動中，政府曾到訪約140戶，當中8戶在過程中沒人應門。東滿樓居民自7時45分起可根據陰性檢測結果證明，自行離開大廈。