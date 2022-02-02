教局無計劃要求學生打針方可回校　楊潤雄：尊重學童接受教育機會

早前政府宣布新冠疫苗接種年齡將擴展至5至11歲兒童，教育局長楊潤雄接受電台專訪時指，會研究在學校停止面授課期間，容許學校安排學童回校接種疫苗，而相關安排需要與學校商討，學校亦須符合一定條件，包括基本接種人數達150人等。



另外，早前有意見指，若學童家長不表明反對，就應該為其接種疫苗。楊潤雄表示，由於措施涉及年幼學童，建議具爭議性，「講緊接受教育嘅機會時，必須要尊重每位適齡學生有接受教育嘅機會，唔會將個別學生有冇接種而決定接受教育嘅權利」，當局目前無計劃要求學生須接種疫苗後方可回校。



政府早前宣布新冠疫苗接種年齡將擴展至5至11歲兒童，當局原本計劃為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心或學生健康服務中心和接送服務，惟受第五波疫情影響，中小學須暫停面授課至本月21日。

正研停課期間照安排到校打針 學校需分批安排學生回校

教育局長楊潤雄接受電台專訪時指，到校接種疫苗對年幼學童而言最方便，會研究在學校停止面授期間，容許學校安排學童回校接種疫苗，但相關安排需要與學校商討。他又指，安排會要求學校符合一定條件，包括學校要達到150人接種的基本人數、有足夠空間放置設備以及提供休息地方等，亦會要求學校分批讓學生回校打針，以減少校內聚集人數。

楊潤雄指，當局目前無計劃要求學生須接種疫苗後方可回校。（資料圖片）

未有計劃要求學生須打針方可回校 楊：尊重學生接受教育嘅機會

早前有意見指，若學童家長不表明反對，就應該為其接種疫苗。楊潤雄表示，由於措施涉及年幼學童，建議具爭議性，「講緊接受教育嘅機會時，必須要尊重每位適齡學生有接受教育嘅機會，唔會將個別學生有冇接種而決定接受教育嘅權利」，當局目前無計劃要求學生須接種疫苗後方可回校。但他重申，小學需要達至全校七成接種率，方可恢復全日面授，以確保學生可在更安全的環境下學習及進行各類課外活動。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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反修例判刑學生出獄後被開除學席 當局願助同學回校學習

日前有報道指，在反修例事件中，不少被判監的學生，定罪出獄後即被開除學席。楊潤雄指出，只要學生願意改過，當局一直有機制協助適齡學童就學，「任何適齡同學嚟到我哋到，我哋都會協助」。他又指，雖然未有收到大學生向教育局求助，但知道有大學正跟進部分求助個案。

本港掀起移民潮，學生退學潮及教師離職潮相繼出現。楊潤雄表示，留意到學界關注教師離職情況，但強調即使有人離職，學校補充人手亦不太困難；加上學生適齡人口下降，長遠而言，對教師的需要會相對減少，局方會在及教師培訓學額方面作調整，相信短期內不會出現人手問題。