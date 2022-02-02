車公廟｜過百善信等開門　疫下香火鼎盛　市民買風車冀疫情盡快過

正月初二（2日）車公誕，疫情下市民繼續到沙田車公廟求籤買風車。未及上午8時開門，已有約百人在門外等候，排頭位市民早上6時就出門坐的士排隊，指已連續數十年到場。今日到廟來的善信都有同一願望，希望疫情盡快過去，更有人斥300元購買大風車，冀好運來到。



疫情下車公廟香火依然鼎盛，不少一家大細趁新春假期一同到場祈福，信眾持大型香燭參拜，離場時個個舉起風車。疫情期間信眾需要在入場前掃描「安心出行」二維碼才可獲准入內。

市民入廟前要先掃安心出行。（歐嘉樂攝）

80歲的李先生排頭位，他以為車公廟7時開門，6時出門坐了80元的士到場，未料鄉議局求籤至8點，期望疫情下大家身體健康，連續數十年都到場，「年年拜車公都是心意」，求個心安理得。

排頭位的李先生已80歲，今早專誠坐的士到場。（歐嘉樂攝）

詹先生和太太帶同香燭等到場，詹太最希望能盡快通關，「疫情早啲過去」，但指疫情下堅持拜祭，即使今年減少了拜年活動，但仍繼續到車公廟的行程。詹先生更指，昨日大年初一已曾來過但人太多，「估唔到疫情之下咁多人」，指昨日人龍排到對面街。

華人廟宇委員會早上11時左右，在其FB專頁上，指廟內人數已接近上限。（華人廟宇委員會FB專頁）

龍先生和太太花300元買大風車，他同樣希望疫情快點過去。龍太說，每年都會到車公廟買風車，今年購買的風車已較往年細，主要因搬了辦公室，無位置放下大風車。她期望，風車帶來好運，疫情之下新春活動大部分都叫停，來車公廟成少數的行程，冀可沾沾新年氣氛。

詹先生和太太帶同大型香燭，指昨日已曾來到，但因人太多未有進入，今日再訪。（歐嘉樂攝）