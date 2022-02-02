車公廟求籤｜鄉議局為港求第38中籤　劉業強：須按部就班動態清零

今日（2日）是大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按習俗，7時許在沙田車公廟為香港求籤祈福。劉業強為香港求得第38號中籤，籤文為：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」解曰「凡事守舊，自身平安，家宅興吉，求財遂意。」



劉業強表示現時香港疫情肆虐，籤文顯示香港不能一步登天，要「按部就班」依循「動態清零」的策略，始能一步步走出困境。對特首選舉有何啟示？他指籤文提到「守舊」，認為治港應沿用恆之有效的方法，同時「唔啱嘅要改」。至於是否特首林鄭月娥會連任，劉業強指要交由大家各自解說，但他認為籤文顯示下任特首要「有經驗，腳踏實地啲。」



沙田鄉議局主席莫錦貴則為沙田求得第4中籤，籤文為「福無私與皆天賜，禍不空生自有招；一片婆心能積善；自然福長禍潛消。」解曰「家宅興吉，求財半遂，自身平安，堅心求謀。」



去年求第45號中籤：「凡事不合，自身平安」

劉業強去年為香港求得第45號中籤，籤文為：「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，解曰：「凡事不合，自身平安」。

他當時見記者時稱，香港面對問題很大，民生困苦、生意難做，政府每行一步都很重要，認為籤文意思是叫政府施政要精準、及時，如果行錯棋，火會愈燒愈大。他又指，現時全世界面對疫症都難以處理，認為政府抗疫須果斷和精準，若做得不好疫情如火一樣會蔓延得很快。

▼劉業強去年為香港求籤情況▼

