疫情｜許樹昌憂過年後大爆發　籲分批拜年　疫情須6至8星期方回落

第五波疫情未平，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，根據頭四波疫情經驗，本港現時社區可能有多達90條傳播鏈，疫情至少需要6至8星期方會放緩，有望屆時確診數字回落至低雙位數字。他又指，現時源頭不明個案比例偏高，追蹤有一定困難，呼籲市民如非必要應盡量避免跨家庭聚會，或可考慮分批拜年，並保持家居空氣流通。



（梁鵬威攝／資料圖片）

多區污水樣本呈陽性 料已現隱形患者

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（2日）在電台節目時表示，根據頭四波疫情經驗，本港現時社區可能有多達90條傳播鏈，疫情至少需要6至8星期方會放緩，有望屆時確診數字回落至低雙位數字。

雖然正值農曆新年，但許樹昌指，社區目前出現Omicron傳播，而且多區污水樣本呈陽性，意味該區或已出現隱形患者；加上現時源頭不明個案比例偏高，追蹤有一定困難，憂農曆年後會出現大爆發。他呼籲，市民如非必要應盡量避免跨家庭聚會，或可考慮分批拜年，並保持家居空氣流通。 許樹昌又表示，一旦疫情再度爆發，當區或需要加開亞博館及二線病床接收病人，若依然不勝負荷不排除需採用家居治療。

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口服藥不可取代接種疫苗

另外，首批治療新冠口服藥三月抵港，許樹昌指，若確診長者和高危人士在發病5天內服食，可減低入院機會達九成；但他強調，口服藥不能夠取代接種疫苗，即使最快於年中有第二代疫苗面世，市民亦應該盡快接種加強劑，保持抗體水平。

醫管局放寬出院條件 許樹昌指Ct值高已無傳播性

今日開始，醫管局放寬新冠確診者出院條件，患者只需三個樣本Ct值達33以上便可出院，其後需家居檢疫14天。許樹昌指，醫管局過往會將樣本送往港大病毒實驗室進行培植，研究發現，樣本CT值30或以上，即病毒量低，無法再培植病毒，「樣本已經冇傳播性，繼續困喺（醫院）有甚麼好處呢」，相信放寬條件，患者的住院時間可縮短5至7天。