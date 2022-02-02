李家超︰竹篙灣增三分二人手至千人　設24小時熱線供查詢離營安排

本港確診個案攀升，大批密切接觸者被送入竹篙灣檢疫中心隔離，惟當局安排混亂惹投訴。政務司司長李家超今日（2日）在網誌表示，早上曾到竹篙灣檢疫中心視察最新運作，他指衞生署、民安隊及外判承辦商增加了人手，消防處亦借調人員協助中心的運作，人手由上月初約600人增加至約1,000人。另新增了24小時特別熱線，讓檢疫人士查詢離營安排。



李家超在網誌表示，自1月起在竹篙灣檢疫中心接受檢疫的人數，於短時間內大增，令中心運作出現一些問題，例如檢測安排延遲、查詢熱線難以接通等，經跨局和跨部門會議，確認問題源於入住人數因短時間倍增，導致人手不足，而新增支援人員不熟習程序，導致輸入電腦資料出錯，致造成一些程序對接延誤。

現衞生署、民安隊及外判承辦商都增加了人手。消防處亦借調人員協助中心的運作。主體人手由上月初約600人增加至約1,000人，並會安排由民安隊資深熟練人員負責將檢疫人士的資料輸入電腦，並每晚覆核確保入住及離開人士的記錄準確。另外衞生署新增了24小時特別熱線，讓檢疫人士查詢離營安排。

此外，會立協調小組，成員包括民安隊、醫療輔助隊、衞生署醫療隊等，由衞生署領導，並增設一位前消防處助理處長作專人統籌，加強聯繫，應對即時問題。

▼沙田車公廟繼續開放給善信參拜▼

