車公廟｜千人排逾句鐘入廟　人龍長數百米　善信︰爆疫前排3個鐘

新冠疫情之下，沙田車公廟外拜祭人潮未減，市民無懼疫情，排隊逾一小時進場，數千人的人龍綿延約200米。有每年到車公廟參拜的市民說，在疫情下今年入場人流已有減少，在疫情爆發前，曾試過排3小時才能入廟參拜。

華人廟宇委員會今午在社交網站專頁指出，車公廟內人數已接近上限，建議善信改於其他日子參拜。



車公廟路兩旁均現人龍，估計有逾千人排隊輪候入場。（鍾妍攝）

變種病毒Omicron威脅下，黃大仙祠、林村許願樹等新春「行大運」熱門地點都關閉，只有沙田車公廟繼續開放，吸引大批市民前來參拜。今日下午，車公廟外有數千人排隊，門外輪候入場人龍長逾百米，警方實施人流管制。不過，現場有警員指，至下午3時仍未有消息會截龍，市民可繼續排隊入場。

現場實施人流管制。（鍾妍攝）

現場消息指，暫未截龍，市民可以繼續入場。（鍾妍攝）

華人廟宇委員會早上11時左右，在其FB專頁上，指廟內人數已接近上限。（華人廟宇委員會FB專頁）

市民︰輪候入場時間已經算好快

手持大風車從車公廟離開的龔太太說，今年只排了約40分鐘便成功入廟「已經算好快」。她說，2019年農曆年假期，曾排逾3小時才能入廟。她指，新年期間到車公廟期望「行大運」，不怕疫情和人龍。

顧先生和太太則特意由九龍灣前來車公廟，二人輪候約1小時10分鐘才到成功入場。顧先生說，他到場時，進入車公廟的龍尾，已排到對面街約200米處，認為今年到場參拜的市民相當多。顧太太亦說，「冇諗過咁多人，諗住最多排半個鐘到」，去年他們亦於相若時間到場，幾乎不用排隊就能直接走入廟內。二人說，今日特意買了兩個風車，期望新冠疫情可以盡快過去。