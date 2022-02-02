封區檢測｜大年初二連封兩大廈　涉太和邨翠和樓、石蔭東邨蔭裕樓

本港疫情不斷升溫，今日（2日）再增30宗源頭不明確診個案，患者住所遍布多區，包括大埔太和邨翠和樓、葵涌石蔭東邨蔭裕樓，政府晚上7時起圍封兩幢大廈，突襲封區檢測，居民分別要在晚上10時半和凌晨零時前完成檢測。



▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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政府表示，大埔太和邨翠和樓近日發現數宗初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定圍封該幢大廈，並要求受檢人士今晚10時半前接受檢測。他們會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

▼2月2日葵涌石蔭東邨蔭裕樓▼



另外，葵涌石蔭東邨蔭裕樓近日亦有數宗初步陽性和陽性檢測個案，涉及變異病毒株，同樣在晚上7時被圍封強檢，受檢人士須於明日凌晨零時前接受檢測。政府目標在明早7時前完成兩幢大廈的圍封行動。

而曾於1月29日至今日期間，曾身處上述兩幢大廈逾兩小時的市民，即使封區期間並不在大廈內，亦須在周五（4日）或之前接受強制檢測，由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼

