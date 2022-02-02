疫情｜醫院逼爆　醫管局准極低病毒病人可出院　家居隔離要戴手環

本港確診數字攀升。醫院管理局今日（2日）表示，過去7天每日平均有約120名患者入院，住院中和數增至17日。專家及食衞局同意更新患者出院指引，如病人由病發開始超過10日後，樣本CT值高於33，即極低病毒量，形容病毒已全死亡，便可出院，但維持須按規定接受14日家居隔離及健康監測，並須配戴手環及定期檢測。無論是Delta或Omicron個案，出院條件一樣。當局預料，今天及明天已有約50至60人符合新規定而可出院，當局會陸續安排。



▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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出院條件：CT值大過30並符3個條件之一

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，最近確診人數急增，過去7天每日平均有約120名患者入院，住院中和數增至17日，尤其兒童及年長病人住院差不多要住院20日。

根據與港大研究結果，如病人樣本CT值大過30，已不能種病毒，故專家及食衞局同意更新指引，如病人由病發開始超過10日後，如達以下準則，便可出院，包括：

．持兩個相隔24小時檢測樣本呈陰性；或

．相隔24小時的3個檢測樣本，CT值高於33；或

．病人抗體由陰轉陽，並加上一個樣本CT值高過33。

出院前3次檢測都是由醫護人員取樣本，不是由病人自己吐口水。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指病人CT值高過30「即病毒死哂」。（盧翊銘攝）

出院仍需接受14日家居隔離及健康狀況監測

無論是Delta或Omicron個案，出院條件一樣。病人出院後，仍須按規定接受14日家居隔離及健康狀況監測，並須配戴手環及定期檢測。劉家獻表示，相信這幾天會比較多病人符合新條件出院，但由於有關程序涉及家居隔離令、電子手環等事項，需時安排，希望病人體諒。

▼2月2日不明源頭個案住所大廈▼



劉家獻：CT值高過30「即病毒死哂」

被問到為何CT值30已屬不能培植病毒，為何要達CT值33才可出院？劉家獻表示，一直有同港大研究，將樣本病毒培植，發現CT值高過30已培植不到，「即病毒死哂」，但為安出起見，相信準則介定為大於33，存病毒可能性「好細好細」，傳染風險亦較小。他指，目前所見，單是今天及明天已有約50至60人可出院，過去24小時有20人可出院。他重申科學證明CT值33已夠安全，出院後衛生署會繼續跟進。