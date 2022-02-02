民政總署向沙田、屯門住戶及大廈清潔員工派發2萬套快速測試套裝

由於早前污水監測部分沙田及屯門區域，分別採集到對冠狀病毒病呈陽性的污水樣本，民政事務總署今（2日）宣佈，將向沙田及屯門區居民，以及清潔工和物管員工，分別派發1.5萬及5,000套快速測試套裝。



污水監測區域屯門3及5A（屯門區域）（見附件）採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本。（政府新聞網截圖）

污水監測區域沙田7A（沙田區域）採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本。（政府新聞網截圖）

因應污水監測部分沙田（近馬鞍山）、屯門（近大興邨、建生邨）區域，採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今（2日）起陸續向區域內的住戶、清潔員工及物管員工派發共約2萬套新冠病毒快速測試套裝。

沙田民政事務處今日透過區內的物業管理公司及大廈組織向沙田區域內的住戶派發共約1.5萬套快速測試套裝；屯門民政事務處今日起亦聯同房屋署，透過物業管理公司向屯門區域內的清潔員工及物管員工派發共約5,000套快速測試套裝，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸陽性檢測個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。