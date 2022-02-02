沙田城門河西岸污水呈陽性　新城市廣場、希爾頓中心居民強制檢測

本港疫情嚴峻，環境保護署、渠務署連同香港大學跨學科團隊近日在多區檢測到污水呈陽性結果，政府今晚（2日）公布，曾身處污水監測區域沙田5A內沙田指明地方（城門河西岸東鐵沙田站）的人士，須強制檢測，包括希爾頓中心、偉華中心、沙田中心及新城市廣場的住戶、帝都酒店內的住客，以及沙田法院大樓、公共圖書館等的清清潔及保安員等。



港大團隊聯同環境保護署、渠務署發現沙田的污水檢測到呈陽性的結果，當中涉及住宅樓宇、政府康樂設施，以及商廈等，有關樓宇的住戶和訪客均要接受檢測。

涉事的住宅樓宇包括：

．希爾頓中心

．偉華中心

．沙田中心

．新城市廣場的住宅樓宇部分

．帝都酒店

沙田區污水樣本呈陽性，新城市廣場住宅居民和商場清潔和保安員工均需強制檢測。（資料圖片）

以下場所的清潔和保安員工均須接受檢測，包括：

．沙田法院大樓

．新城市商業大廈

．新城市廣場

．沙田公共圖書館

．沙田婚姻登記處

．沙田大會堂

．源禾路體育館

．水務署沙田鹹水增壓抽水站

．沙田賽馬會泳池

．沙田賽馬會公眾壁球場等

▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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另為跟進在大埔及葵涌的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括大埔民政事務處）將會由明日（3日）起陸續向以下地區的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．大埔太和邨（麗和樓、安和樓）

．大埔寶雅苑（逸和閣、興和閣、家和閣）

民政事務總署（包括葵青民政事務處）聯同房屋署，並透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測：

．污水監測區域葵涌3A（祖堯邨、荔景邨、麗瑤邨及華景山莊一帶）