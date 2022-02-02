深水埗回教寺爆疫　負責人：禮拜前洗面不戴口罩　將關閉14日

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，新增確診者中有兩人曾到訪深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈一樓B室的一間樓上回教寺院，期間有10多至20人在寺院祈禱禮拜。《香港01》聯絡到該回教寺負責人，他稱據了解有三名曾赴寺院人士染疫，同樣是1月28日下午約2時到訪。

負責人強調，今日一得悉有到訪者確診後，已立即關閉寺院，將至少關閉14日，不過昨日（1日）仍有禮拜，而寺院一名職員須檢疫。他又透露，每個時段的禮拜最多有69人，而出席者禮拜前，須四人一組到洗手間清潔，洗面時則沒有戴口罩。不過他重申寺院已做足防疫措施，包括禮拜人士須隔1.5米等。



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3患者為巴基斯坦籍居民 上周五屬最多人禮拜日

衞生防護中心指，相關寺院為Hazrat Siddique Akbar Society，要求1月28日曾到訪該寺院的人士要強制檢測，而同時段約10至20人則須檢疫。該寺院創辦人及秘書Sajid Mahmood今日接受《香港01》訪問時指，今日一得知有確診者曾到訪後，已即時關門，亦將部份同時段參與禮拜的人士電話號碼交給衞生署。據他了解，染疫三人均為巴基斯坦籍，全部持有身份證。

至於1月28日情況，Sajid Mahmood指由於當日是周五，為最多人禮拜的一日，而周五一個時段最多可有69人參與禮拜，「係星期五先咁多人，平時唔會。」被問到會否擔心寺院爆疫，他說「都無咩好擔心，全世界都係咁，希望疫情好快過去」，並呼籲到訪過的人士要進行檢測。

禮拜前四人一組入洗水間洗手洗面

防疫措施方面，他表示進入寺院前須先掃「安心出行」二維碼，禮拜位置亦有膠紙劃分區域，四人一組要相隔1.5米，寺院內亦不准飲食。不過他說，由於禮拜前須先清潔，包括洗手及洗面等，禮拜人士洗面時沒有戴口罩。不過他強調，清潔為四人一組，參與禮拜人士會輪流入廁所。寺院平日有用漂白水清潔，計劃明日（3日）安排清潔公司作大消毒。

根據Sajid Mahmood提供圖片，可見禮拜位置中舖設紅色花紋地毯，上面貼有膠紙，相信是標示1.5米距離，而寺院門外、禮拜位置等亦貼有「安心出行」二維碼。廁所則設有專門清潔位置，旁邊則放置飲水機。