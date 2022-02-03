紅磡街市魚檔「回味鮮魚」兩員工中招　街市傍晚6時提早關門消毒

第五波疫情持續，2020年中曾爆發「街市群組」疫情的紅磡街市再現確診個案。食物環境衞生署今日（3日）表示，今日紅磡街市將提早兩小時，於傍晚6時關閉，明日亦會全日關閉，以深層清潔消毒。紅磡街市預料最快可於周六（5日）重開，檔戶須取得檢測陰性證明才可重回街市工作。

今日涉事的檔戶為地下F9號檔的「回味鮮魚」，該檔有兩名員工確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心正調查兩人有否其他接觸，但強調兩名確診員工長時間相處很容易受感染，形容該魚檔出現傳染是「意料之內」。



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食環署表示，有確診個案與紅磡街市有關連，為審慎起見，該街巿今日將提早兩小時至傍晚6時關閉，明日亦不會營業，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

至於涉及確診者的工作範圍，食環署表示，已即時清潔及消毒，在深層清潔消毒工作進行期間，署方人員亦會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿檔戶清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍清洗街道。

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在紅磡街市最快可於周六（5日）重開，街市檔戶開工前，須前往社區檢測中心檢測，並取得陰性結果才重回街市工作。

食環署強調，一向關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商每日於街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔，2020年下半年開始，機電工程署已協助食環署檢視其街市的換氣量，並在有需要時安裝空氣淨化設備。

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