新冠疫苗｜接種中心重開　葵涌邨爆疫後居民打首針︰望可周圍去

12間社區疫苗接種中心在農曆年期間休假3天，今日（3日）年初三，重新開放恢復為市民打針。今日天色昏暗有微雨，位於葵青區提供接種復必泰疫苗的林士德體育館社區疫苗接種中心，門外未見長龍，但仍有市民表示，想趁新春假期結束前，帶家人去接種第一針「如果有啲咩唔舒服，都可以照顧到。」

葵涌邨疫情大規模爆發，部份樓宇更需禁足圍封檢測。有葵涌邨邨民表示，之前受圍封影響，原本預約打針時間要延後，今日趁接種中心恢復打針，便趕到場打針。他坦言，最大心願是「可以周圍去」，希望接種後，能在「疫苗通行證」實施時如常外出。

有接種中心工作人員表示，今早到場接種人流較平日少，可能尚在新年假期，大家仍忙於拜年。另有預約接種人士，因曾到過強檢名單處所，尚未有陰性檢測結果，到場後被拒入中心打針。



12間社區疫苗中心今日起重開，恢復為市民打針。據疫苗接種網站的預約狀況資料顯示，多間接種中心今日的預約名額已爆滿，其中疫情「重災區」葵涌邨所在的葵青區，區內的林士德體育館社區疫苗接種中心，多日預約名額已爆滿。

記者今早十時起，於林士德體育館接種中心外觀察，今早天色昏暗，門外時有陣雨，未見以往長人龍排隊，不過仍陸續有市民前來接種疫苗。

居葵涌邨的李先生指早前被圍封強檢，特意改今日接種「打咗針後可以周圍去，如果唔係遲吓好麻煩。」（鄭子峰攝）

葵涌邨居民李先生︰抖順條氣先打嘛

今日接種第一針的李先生表示，他因為住在葵涌邨，本來預約好打針日期後，剛好碰上被圍封的日子，故趁農曆年假期「抖順條氣先打嘛，抖下囉。」他續說，「嗰陣我哋葵涌邨要強檢嘛，調咗第二日打。」他稱考慮到，「打咗針後可以周圍去，如果唔係遲吓好麻煩。」

許女士趁新春假期陪患長期病患的父親前來，稱居住葵涌附近屬高風險範圍，自己放假期間亦可以照顧父親。（鄭子峰攝）

市民帶患癌父打針︰住在葵涌一帶有風險

市民許女士帶著行動不便的父親到場打針，她稱，父親屬於長期病患，患有癌症早前剛做過手術，一直未敢打接種。不過她又擔心，家人住在葵涌一帶，周圍亦陸續有很多確診個案，決定趁自己正放新年假期，陪同父親前來，「如果真係有咩事都可以照顧到佢。」

市民陳太太打首針︰嚟緊要湊孫 擔心傳染畀佢

市民陳太太今日亦到場接種首針，她坦言「一路都驚（打針），不過嚟緊要湊孫，擔心傳染畀佢。」陪妻子前來的陳先生則指，自己連第三劑都早已接種，沒有什麼擔心。

強檢人士未獲陰性結果不能進入接種中心

有接種中心工作人員指，今日中心整體人流比平日少，市民無需排隊便可直接進入。他稱，「可能都仲係年初三，大家去拜年。」他又表示，亦有市民預約後，到場出示「安心出行」後，才知自己曾到過強制檢測處所，因未能出示陰性結果，無法進入疫苗接種中心。