無源頭確診31宗　寶馬山花園、城市花園上榜　張竹君憂幾何式爆發

本港第五波疫情越趨嚴峻。衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，新增142宗確診個案，包括121宗本地個案，當中源頭不明個案達31宗，再刷新第五波新高。無源頭患者居住的大廈，遍佈港、九、新界各區。

不少「疫廈」是今波疫情新上榜，如北角的寶馬山花園第二座、北角城市花園二座。除Omicron疫情肆虐，個別源頭未明確診者，帶有Delta變異病毒株，分別住上水平怡樓、彩雲(一)邨時雨樓。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信有多個社區傳播鏈未發現，估計將幾何式爆疫，「可能數以百計或再多啲」，憂對造成醫療設施負荷，本港現有約160宗初步陽性個案。



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今日新增源頭不明個案達31宗，再刷新第五波疫情爆發以來新高，患者居住地點，遍佈港、九、新界。資料如下︰

新界區︰



．沙田好運中心松林閣

．沙田頭新村村屋

．大圍顯徑邨顯祐樓

．大圍新翠邨新芳樓

．美松苑興松閣

．大埔林村較寮下村

．大埔中心麗湖閣

．大埔泰亨中心圍

．馬鞍山欣安邨欣悅樓

．馬灣珀麗灣12座

．天水圍俊宏軒9座

．天頌苑頌恩閣

．元朗安興街好彩洋樓

．石籬（二）邨石榮樓、石逸樓高座

．梨木樹邨榮樹樓

九龍區︰



．慈正邨正怡樓、正遠樓

．藍田平田邨平美樓

．慈康邨康添樓

．慈愛苑愛聰閣

．大坑東邨東滿樓

．欽州街68號

．深水埗福華街148號黃金大廈

．紅磡華豐街麗泰樓

．土瓜灣定安大廈

港島區︰



．北角城市花園二座

．寶馬山花園第二座

涉Delta變種個案住宅樓宇︰



．天平邨天怡樓

．彩雲邨時雨樓

6名清潔工確診大部份無病徵

衞生署表示，若以職業劃分，今日確診者涉6名清潔工，大部份沒有病徵，或只是喉嚨乾或喉嚨痛，在檢測中發現。患者曾在大圍新翠邨處理餐廳污水，亦在科學園、置地、荃灣港安醫院，並在屯門及慈康邨做清潔工作。

張竹君憂個案或達數百宗

張竹君表示，31宗源頭未明個案分布在港、九、新界各區，多宗是輕微或無病徵，相信社區有很多傳播鏈及未發現的個案。她說，目前第五波疫情趨向越來越多無源頭個案，趨勢越來越多無源頭，「估計因為Omicorn傳播性真係可以幾何式上升，嚟緊比較擔心有機會再越嚟越多個案，可能數以百計或者再多啲，可能對香港醫療設施有所負荷。」

家庭團年群組出現 籲市民盡量在家

張又表示，不少確診個案涉及家庭群組團年時傳播，呼籲市民盡量留在家， 沒必要不要相聚或太多活動，因會人傳人及有空氣傳播，希望大家合作盡量遏止疫情。

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