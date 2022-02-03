疫情｜食衞局研收緊限聚令、擴表列處所　檢測量倍增至每日20萬

【限聚令/ 晚市禁堂食/表列處所/Omicron/Delta/變種病毒】新冠肺炎第五波疫情嚴峻，持續惡化。食物及衞生局今日（3日）發出預警，指本港受變種病毒株Delta和Omicron夾擊，社區亦有多條活躍的隱形傳播鏈，形容疫情令人擔憂，再次呼籲市民減少社交活動，不要組織或參與跨家庭聚會，又預告正考慮進一步收緊社交距離措施，包括擴大表列處所的規管範圍、收緊公眾地方羣組聚集的限制等。



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污水陽性個案一周倍升、病毒量增加 隱形傳播鏈活躍

食衞局晚上表示，本港每日新增的源頭不明確診個案，由6宗攀升至31宗，累計源頭未明個案逾百宗，遍布全港各個地區亦涉及不同行業。另外，多區污水樣本檢測亦呈陽性，數目由1月28日的11個樣本，增至昨日（2日）的21個樣本，病毒量亦呈上升趨勢，認為多條社區隱形傳播鏈活躍，有蔓延全港各區及持續增加的跡象，情況令人憂慮。

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限聚令2020年曾下調至最多2人

當局又指，政府會密切監察疫情發展，不時檢視情況，考慮進一步收緊社交距離措施，包括將更多處所納入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規管範圍、收緊公眾地方羣組聚集的限制等，並會盡快向立法會財務委員會申請撥款，以啟動第六輪「防疫抗疫基金」，協助受影響人士度過難關。

目前第599F章下的表列處所已被指令關閉，食肆一律停止晚市堂食，Ｄ類食肆日間每枱最多6人，暫定至本月17日止。近期收緊社交距離措施，都未有再收緊限聚令，維持公眾地方羣組聚集最多4人。在2020年疫情嚴重時間，限聚令最多減至2人。

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每日檢測量由10萬 月中增至20萬

政府再次呼籲，市民若自覺有較高風險，或出現任何輕微病徵，均應盡早檢測，而當局亦已取得各檢測服務提供者合作，增加病毒檢測能力，務求在本月中前，將公共及私營化驗所原本每日最高約10萬次的檢測量，大幅提升至約20萬次。

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