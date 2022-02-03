團年飯群組湧現　160宗初確診　馬鞍山時代冰室佐敦新新酒樓爆疫

第五波疫情持續，今日（3日）再增142宗確診，當中121宗屬本地個案，另有160初部陽性個案，或再創單日新高。確診個案中涉及多間食肆，包括馬鞍山時代冰室、佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓，另紅磡街市地下的回味鮮魚檔兩名員工確診。

除了多間食肆疑似爆發疫情外，亦有因為農曆新年團年飯而爆發的跨家庭群組，「數唔到有幾多，因為都唔少」，一般是回家團年，而非到酒樓用膳，呼籲市民在這波疫情爆發的時間，盡量留在家，不要外出相聚，以避免病毒傳播風險。



相關個案有家庭群組，可能因團年，有啲家庭聚會有爆發......數唔到有幾多，因為都唔少。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼



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今增142宗個案 源頭不明宗數再創新高

本港今日再增142宗確診個案，121宗屬本地個案，當中31宗仍未找到源頭。確診個案當中涉及多間食肆，包括馬鞍山時代冰室有兩名工作人員染疫，衞生防護中心呼籲曾到過此餐廳用膳的市民要留意情況和接受檢測。

另外，佐敦莊士倫敦廣場11樓的「新新酒樓」亦有4名工作人員先後中招，有緊密接觸者須接受檢疫。

▼2月2日葵涌石蔭東邨蔭裕樓▼



曾到紅磡街市「回味鮮魚」人士要檢測

前年年中曾爆發疫情的紅磡街市再出現確診個案，今日涉事的檔戶為地下F9號檔的「回味鮮魚」，該檔有兩名員工確診，傳染病處主任張竹君表示，中心正調查兩人有否其他接觸，但強調兩名確診員工長時間相處很容易受感染，形容該魚檔出現傳染是「意料之內」，食物環境衞生署已安排深層清潔、消毒。她表示，有不少人曾到該街市買餸，呼籲曾到該魚檔買魚的顧客檢測，但現階段現以要求相關市民檢疫。

▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼



張竹君：家庭群組數唔到有幾多

張竹君續指，在相關個案中，留意到爆發家庭群組，「通常我哋見到啲唔喺酒樓，就喺屋企嘅，可能係幾個親戚朋友，幾家人返嚟父母屋企聚會呢啲」，估計與農曆新年團年飯的家庭聚會有關，繼而令疫情爆發，「數唔到有幾多，因為都唔少。」她呼籲市民在這段疫情爆發的時間，如無必要，盡量留在家，不要外出相聚，以避免病毒傳播風險。她強調病毒亦會在空氣傳播，「希望大家合作，可以盡量遏止呢個疫情。」

安蔭邨林護長者之家員工確診 60院友要撤離

另外，葵涌安蔭邨香港聖公會林護長者之家再多一名員工確診，惟他與上一名確診的員工在不同地方工作，沒有工作相關的接觸，但張竹君指，不排除仍會有傳播，老人院內60多名長者院友須檢疫。

至於元朗水邊圍邨碧水樓有兩個相連的18室單位，有住戶染疫，懷疑大廈出現垂直傳播，張竹君透露，衞生署人員正在現場視察，部分居民將須撤離檢疫。