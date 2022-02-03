01消息：勞工處副處長梁永恩確診　近期無見勞福局高層

疫情持續嚴峻，連日來多個政府部門均有僱員染疫。勞工處今日（3日）晚上表示，一名職員確診，該病人在海港政府大樓16樓上班，日常工作無需接觸公眾，最近一次上班日期為除夕年廿九（1月31日，周一）。



《香港01》獲得消息指，染疫員工為勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩，他確診前曾出席多個會議，周一年廿九的高層例會，他則毋須出席，故近期無見勞福局高層。梁永恩料為疫情兩年來染疫的最高級官員。



消息指，勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩確診。（資料圖片／羅君豪攝）

勞工處：與衞生防護中心適當跟進

消息指，確診的勞工處職員為副處長（職業安全及健康）梁永恩，他染疫前曾出席多個會議，雖然周一（1月31日）為最後上班日，惟當日下午無出席高層例會。據悉，該例會中，副處長一般均需出席會議。

翻查政府電話簿，梁永恩的辦公室位中環海港政府大樓16樓，該層屬勞工處總部，與染疫員工工作的樓層一樣。

勞工處發言人表示，副處長（職業安全及健康）沒有在1月24日及31日與勞工及福利局高層官員見面，處方會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

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勞工處表示，已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進，又強調會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫及通知處方。

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